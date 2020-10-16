Okullarda korona denetimi

Türkiye genelinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yapılan korona virüsü denetimleri kapsamında Samsun'da okullar denetlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirilmesine yönelik 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelge gereği vatandaşın yoğun olarak kullandığı yerler ve mekanlar başta olmak üzere Samsun'da da denetimler gerçekleşti.

Yüz yüze eğitime geçilmesiyle beraber denetlenen yerler arasında okullar da yer aldı. Samsun protokolü "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yapılan uygulamada çeşitli okulları ziyaret ederek alınan önlemleri yerinde gördü.

Okul denetimlerinde Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç yer alarak incelemelerde bulundu.