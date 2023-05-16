Samsun'da 184 öğretmen ve 465 öğrencinin katıldığı ‘Okulum Sahnede Projesi' ile okullar sanatla buluşuyor.

Samsun Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Okulum Sahnede Projesi 16 Mayıs-6 Haziran 2023 tarihleri arasında 25 temsil ile izleyicinin karşısına çıkıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projede konserler, tiyatro gösterileri, halk oyunları, geleneksel Türk sanatları ve karma sergiler gibi etkinlikler yer alıyor.

İldeki okullarda sanatsal etkinliklerin festival atmosferi içerisinde daha geniş izleyici kitlelerine taşımak, okullar arasında sosyal iletişimi güçlendirmek, şehrin sahip olduğu sanatsal ve eğitsel potansiyeli kamuoyu nezdinde görünür kılmak amaçlarıyla yola çıkılan projede temsiller Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi salonlarında gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında 16 Mayıs 2023 Salı günü saat 19.30'da Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi Büyük Salon'da Güzel Sanatlar Lisesi açılış konseriyle başlayacak olan etkinlikler, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Orkestrası'nın 5 Haziran Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon'da düzenleyeceği konserle tamamlanacak.

184 öğretmen ve 465 öğrencinin projeye katıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, “Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında kültürel ve sanatsal anlamda da başarılı çalışmalar yürütmesini destekliyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız Okulum Sahne Projemizin öğrencilerimizin sanatsal gelişimlerine ve kişisel becerilerine katkı sağlayacağına inanıyorum. Proje kapsamında düzenleyeceğimiz etkinliklere ait takvimi paylaştık. Velilerimizi ve tüm halkımızı etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum” dedi.