Okulun ‘beyzbol' başarısı

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen Beyzbol Yıldız Erkekler Şampiyonası'nda Çarşamba Fatih Ortaokulu birinci oldu.

2022-2023 Eğitim-öğretim yılı okul sporları kapsamında Türkiye Ragbi Federasyonu'na bağlı olarak beyzbol branşında yapılan Beyzbol Yıldız Erkekler kategorisinde Samsun ilini temsil eden Çarşamba Fatih Ortaokulu, Türkiye şampiyonluğuna adını yazdırdı.

Ankara'da yapılan ve 5 gün süren müsabakalar sonucunda şampiyonaya katılan tüm rakiplerini eleyerek finalde karşılaştığı Çankırı Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu'nu uzatmalara giden maçta 4-3 mağlup eden Çarşamba ekibi, Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak ilçeye gurur yaşattı.

Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, başarıdan dolayı okul yönetimi, antrenörler ve sporcuları kutladı.