Okulun çocukların hayatındaki iyileştirici etkisi

Depremden etkilenen çocukların Türkiye'nin birçok ilinde okullara kayıt yaptırdığına dikkat çeken Liv Hospital Samsun Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi'nde Psikolog Hale Unutmaz, bu çocuklarla nasıl iletişim kurulması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Okullar normal yaşama geri dönmeyi sağlayabilir

Çocukların günlük yaşamlarında zamanlarının eksseriyetini okulda geçirdiklerini dile getiren Psk. Unutmaz, “Bu yüzden çocuğun günlük rutinini devam ettirmesi çocuğun kendini güvende hissetmesini sağlar. Okullar olağan rutini temsil eder ve eğitim yoluyla normal yaşama geri dönmeyi kolaylaştırır. Çocuğun travmatik olaydan sonra hayatına devam edebilmesine, güvende hissetmesine, sosyal becerilerini geliştirmesinde okullar önemli bir iyileştirme etkisine sahiptir. Okulda sosyalleşmek, oyun ve etkinliklere katılmak çocuğun ihtiyaçlarının kolay iletmelerine, normallik hissine alan açar” diye konuştu.

Sınıfta sıcak ortam sağlanabilir

Psk. Hale Unutmaz, deprem bölgesinden gelen çocuklara öğretmenlerin nasıl yaklaşmaları gerektiğiyle ilgili ise “Öncelikle sınıf içerisinde düzen sağlanmalı, sınıftaki öğrenciler tarafından afette etkilenen çocukları örseleyecek sorulardan kaçınılmasını sağlayabilirsiniz. Sınıfta destekleyici, sıcak, sosyal ortam sağlayabilirsiniz. Travmatik olaylardan sonra insanların verdiği normal tepkiler hakkında bilgilendirebilirsiniz. Çocukların duygularını ifade etmelerini sağlayabilecek etkinlikler yapabilirsiniz. Sınıf içerisindeki öğretim etkinliklerini çocukların ihtiyaçlarına göre uyarlayabilirsiniz. Okulda veya sınıfınızda afetten etkilenen çocuklara dayanışma grubu oluşturabilirsiniz. İyileşme sürecine yardımcı olmak için aile ve okul etkileşimini güçlendirebilirsiniz. Sınıf içerisinde zamanla hala çocuklarda psikolojik belirtiler gözlemliyorsanız profesyonel desteğe ihtiyacı olan çocukların ailesini bilgilendirmeyi unutmayın” şeklinde konuştu.

Oyunlara katılmaları teşvik edilmeli

Psk. Hale Unutmaz, ailelere ise çocuklarının okuldaki sınıflarına afetten etkilenmiş çocukların gelmesi durumunda nasıl davranmaları gerektiği konusunda önerilerde bulunarak, “Afetten etkilenen çocuk ve ailesi hakkında meraklı sorular sormayın (nereden gelmiş, ne hissetmiş, yakını vefat etmiş mi vs.), çocuğunuza da gelen öğrencilere çok soru sormaması gerektiğini, merak ettiği bir şey olursa kendisine veya öğretmenine sorması gerektiğini, arkadaşı anlatmak isterse dinlemesini desteklemesini anlatınız. Sınıf içerisinde oyunlarına katmak, iletişime geçmek sınıfın diğer öğrencileri ile tanışma imkânı sağlamasına yardımcı olabileceğini anlatın. O öğrencinin zor zamanlardan geçtiğini, anlayış şefkat hoşgörüye daha çok ihtiyacı olduğunu vurgulayın. Depremi yaşayan çocuğun ilk süreçte ihtiyacı olan şey okul, öğretmeni ve akranlarının onu sarmanlamasıdır. Çocuklarınızın yanında depremden etkilenen çocuklar hakkında acınası konuşma yapmamaya özen gösterin. Deprem bölgesinden gelen çocuklara abartı ilgi göstermek değil yanlarında duygularını anlamaya çalışın. Yardım etmek istediğinizde öğretmeninden veya rehberlik servisinden yardım alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.