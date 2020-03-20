"Okuyan Kazanır" dedi çocuklara kitap hediye etti

Anadolu Gençlik Derneği Alaçam Şubesi Başkanı Faruk Pala, "Okuyan Kazanır" dedi, kapı kapı dolaşıp çocuklara kitap hediye etti.

Anadolu Gençlik Derneği Alaçam Şubesi olarak, öğrencileri okumaya teşvik etmek için “Okuyan Kazanır” projesi başlattıklarını söyleyen Pala, "Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü hızlı bir şekilde dünya geneline yayılarak küresel salgın haline geldi. Bu doğrultuda bizler de Anadolu Gençlik Derneği Alaçam Şubesi olarak 'Okuyan Kazanır' projesi kapsamında virüs salgını nedeni ile evlerde vakit geçirmekte zorluk geçiren öğrencilere kitap hediye ettik" dedi.