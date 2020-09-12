Ölmez ve Moral ailelerinin mutlu günü

Bir otelde gerçekleşen düğün töreninde evlenen çifti siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri de yalnız bırakmadı. Genç çiftin nikahını Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir kıydı. Şahitliklerini ise Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Bedri Yaşar, Fuat Köktaş, Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu yaptı.

Nikahı kıyan Başkan Demir ve şahitler genç çifte bir ömür boyu mutluluk diledi.