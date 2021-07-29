Ölümlü kazaya karışan Gürcistan uyruklu tır sürücüsü tutuklandı

Samsun'da motosikletin sürücüsüne çarparak ölümüne sebep olan Gürcistan uyruklu tır sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 8. kilometresi Sarıışık mevkisinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Jumberk Shavadze idaresindeki MZ 444 DI çekici ve GG 809 P dorse plakalı tır, Samsun'dan Kavak istikametine seyir halindeyken Sarıışık Kavşağı'na geldiğinde yolun sağındaki tali yoldan ana yola çıkış yapmakta olan 73 yaşındaki Ahmet Kılınç'ın kullandığı 55 DD 144 plakalı sepetli motosiklete çarptı. Çarpma sonucu savrulan sepetli motosikletin sürücüsü Ahmet Kılınç olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan çıkarak çam ağacına çarpan tır ise refüje çıkıp makaslama yaptı. Kazada ölen motosiklet sürücüsü Ahmet Kılınç'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Jumberk Shavadze bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.