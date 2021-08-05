Olumsuz haberler, travma sonrası stres bozukluğu sebebi

Klinik Psikolog Enise Öziç, olumsuz haberlerin travma sonrası stres bozukluğuna neden olabileceğini söyledi.

Yapılan birçok çalışmanın olumsuz haberlerin insan psikolojini olumsuz yönde etkilediğini gösterdiğini belirten Liv Hospital Samsun'dan Klinik Psikolog Enise Öziç, önemli uyarılarda bulundu.

Son dönemde doğal afetler ve pandemi gibi insanları negatif etkileyen olumsuz haberlere aşırı derecede maruz kalmak, psikolojiyi de etkiliyor. Yaşanan travmatik olaylar, bu olaylara maruz kalmak, sağlıklı bilginin edinilememesi, bilgi kirliliklerinin oluşması; bireylerde güvensizlik, huzursuzluk, hayal kırıklığı, çaresizlik kaygı ve korku gibi birçok duygu oluştuğunu ifade eden Klinik Psikolog Enise Öziç, “Bu duyguların şiddetinin yüksek olması, çoğu zaman bireyin sağlıklı düşünebilmesine ve sağlıklı hareket edebilmesinin önüne geçebilmektedir. Tüm bunlar ise bireyin var olan psikolojik sorunlarının artmasına ve hatta çoğu zaman travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz bozukluğun oluşmasına neden olabilmektedir” dedi.

“Gevşeme ve nefes egzersizleri yapılabilir”

Psikolojinin nasıl korunabileceği hakkında da bilgi veren Öziç, şunları söyledi:

“Bu dönemde psikolojik sağlığımızı korumak adına gevşeme egzersizleri ve nefes egzersizleri kullanılabilir. Birçok çalışma etkili yapılan bu egzersizlerin insan psikolojisi ve fizyolojisi üzerinde oldukça etkili olduğunu kanıtlamıştır. Yine kalp ritmini yüzde 40 artıracak şekilde günde ortalama 40 dakika yapılacak yürüyüşlerin de oldukça faydalı olduğu ve vücutta antidepresan etkisi oluşturduğu belirtilmiştir. Bu nedenle her türlü habere maruz kalmamak, sadece güvenilir birkaç kaynağı takip etmek, bilgi kirliliği gerçeğini bilerek haberleri değerlendirmek, duygularımızın normal olduğunu bilmek, elimizden geleni somut destek olarak sağlamak ve bunun dışında günlük yaşam rutinlerinin olabildiğince devam ettirilmesini sağlamak psikolojik sağlığın korunmasında destekleyici olacaktır.”