OMÜ 100. yıl anısına pedalladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ),19 Mayıs 1919'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında kampüste “Yüzüncü Yıl Anısına Pedallıyoruz” programı düzenledi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKM) önünden başlayan etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Mezunlar Koordinatörü Doç. Dr. Nursel Topkaya, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural, Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gr. Mürsel Kan başta olmak üzere akademisyenler, öğrenciler ve idari personel ile Samsun Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyeleri katıldı. OMÜ'nün görme engelli öğrencileri de tandem adı verilen 2 kişilik bisikletlerle tura katıldı.

“Rektör Bilgiç gençlere taş çıkarttı”

Etkinlikte Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de bisiklet sürenler arasında yer aldı. “100. yıl anısına pedallıyoruz” diyerek bisiklete binen Rektör Bilgiç, yaklaşık 100 genç bisikletçinin katıldığı, yokuş ve inişlerden oluşan zorlu 4,6 kilometrelik parkuru ara vermeden tamamladı.

OMÜ-AKM önünden başlayan etkinlik sırasıyla İlahiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yaşam Merkezi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi önünden devam ederek, Karadeniz ve Münevver Ayaşlı Yurdunun önünden devam etti ve başlangıç noktası olan AKM'de sona erdi.

Katılımcılar etkinlikte oldukça keyifli dakikalar yaşarken, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.