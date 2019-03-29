OMÜ 44. yaşını kutlayacak

Atatürk'ün kurtuluş meşalesini yaktığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılında, bu tarihi adında yaşatan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 44. yaşını 1 Nisan Pazartesi günü düzenleyeceği törenlerle kutlayacak.

Etkinlik Pazartesi günü 09.30'da OMÜ Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak. Kutlama töreni ise 10.00'da OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'in ev sahipliğinde düzenlenecek törene, Samsun'un üst düzey protokolü, öğrenci, akademisyen ve idari personelin katılması bekleniyor. Tören herkese açık olacak.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve tarihçi Prof. Dr. Hikmet Öksüz'ün “Millî Mücadele'nin 100. Yılı: Samsun” konulu konferansının yer alacağı etkinlikte daha sonra bilimsel çalışmaları, projeleri ve başarılarıyla OMÜ'yü gururlandıran akademisyenlere ödülleri takdim edilecek.

Programda ayrıca Eğitim Fakültesi Müzik Anabilim Dalı öğrenci ve akademisyenlerinden oluşan Türk Halk Müziği Topluluğu mini bir konser verirken Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencileri de şiirleriyle programa renk katacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde 1873 sayılı kanunla kuruldu. 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Samsun Tıp Fakültesi, OMÜ'ye bağlanarak üniversitenin temelleri atıldı. Kurulduğu 1975 yılında 50 öğrenci ile eğitime başlayan üniversite, kuruluşunun 44. yılında öğrenci ve akademisyen sayısı ve başarılarıyla Karadeniz Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin de en önemli devlet üniversiteleri arasında yer alıyor. Yüzün üzerinde ülkeden gelen yaklaşık 5002 uluslararası öğrencisiyle OMÜ, uluslararası üniversite olma yolunda çok önemli yol aldı. 2017 ve 2018'de Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) eğitim alanında “Türkiye'nin en büyük 500 Hizmet İhracatçısı” ödülünü aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde, 18 fakülte, 2 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 5 enstitü, 1 konservatuar ve 22 uygulama araştırma merkezi bulunuyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 44 yıllık tarihinde bünyesinden dört de üniversite çıkarmıştır. Sinop Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ordu Üniversitesi ve son olarak 2018'de Samsun Üniversitesi OMÜ'nün temelleri üzerine kuruldu.