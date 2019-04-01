OMÜ 44 yılını törenle kutladı

yılını, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle kutladı.

19 Mayıs 1919'un 100. Yılı temasının vurgulandığı törene; müzik ve şiir dinletisi renk katarken bilimsel proje ve patentler başta olmak üzere akademik alanda yaptığı çalışmalarda başarı gösteren öğretim üyelerine de ödül verildi. Kuruluş süreci hakkında bilgi vererek OMÜ'nün bugüne kadar gösterdiği gelişimi gösteren tanıtım filminin gösterimiyle başlayan kutlama töreni, açılış konuşmalarıyla devam etti.

“OMÜ Güçlü Türkiye için çalışmaya devam etmektedir”

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş meşalesinin yakıldığı günün adını taşıyan OMÜ'nün, 44. kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç konuşmasında, OMÜ'nün mevcut durumu hakkında şu bilgileri paylaştı: “Bundan 44 yıl önce 50 öğrenciyle eğitim öğretime başlayan Üniversitemiz, bugün yaklaşık 54 bin öğrenci, 2bin 400'ü akademisyen olmak üzere 6 bin 500 çalışan, 18 fakülte, 5 enstitü, 1 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı, 12 meslek yüksekokulu, 24 araştırma ve uygulama merkeziyle daha güçlü bir Türkiye için çalışmalarına ilk günkü heyecanla devam etmektedir. Yılda yaklaşık 10 bin mezun veren OMÜ, bünyesinden de 4 üniversite çıkarmıştır.”

“Kenevir Araştırma Enstitüsü teklifimiz YÖK tarafından onaylandı”

Göreve başladığı günden itibaren yeni fakülte ya da birim açarak yatay genişlemeye devam etmek yerine, dikey gelişmeye önem verdiğinin altını çizen Rektör Sait Bilgiç, “Var olan birimlerimizde piyasanın ihtiyaç duyduğu bölümler açtık. Sağlık Bilimleri Fakültemizde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Odyoloji ve Ortez-Protez bölümlerini, Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemizde Tarih ve Mütercim Tercümanlık bölümlerini, Bafra İşletme Fakültesinde Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümlerini açtık. Son yıllarda stratejik bir tarım ürünü olarak ön plana çıkan kenevir ile ilgili çalışmaları yoğunlaştırmak için de Türkiye'nin ilk uzmanlaşmış enstitüsü olan Kenevir Araştırma Enstitüsünü kurmak için verdiğimiz teklif Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandı. İnşallah Cumhurbaşkanımız da en yakın zamanda imzalayarak onaylayacaktır” dedi.

Eğitim ve öğretimdeki kaliteyi arttırmak için çalışmalarına hızla devam ettiklerini kaydeden Rektör Bilgiç, “Bu amaçla akredite program sayımızı artırdık. Sadece 1 tane olan akredite program sayımız, bugün 6 taneye ulaşmıştır. Akredite program sayımızın 2020 yılında 10 olması planlanmıştır. Aynı zamanda sahip olduğu 5 bin uluslararası öğrenci ile ve Farabi, Mevlana, Erasmus programlarıyla misafir ettiği çok sayıda uluslararası öğrenci ile Üniversitemiz, uluslararası kampüs olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir” ifadelerini kullandı.

“2019-2023 Stratejik Planı'nı katılımcılık ilkesiyle hazırlayarak uygulamaya koyduk”

Üniversitelerin ülke gelişimine büyük katkısı olduğunu vurgulayan Sait Bilgiç şöyle devam etti:

“Bu nedenle Türkiye, yükseköğretim kapasitesini artırmak için özellikle son yıllarda çok büyük yatırımlar yapmıştır. Türkiye'deki üniversite sayısı toplam 206'ya ulaşmıştır. Türkiye'de üniversitede eğitim gören öğrenci sayısı ise 7 milyon 500 bine ulaşmıştır. Bu değer, gelişmiş ülkelerde bulunan öğrenci sayısından oldukça fazladır. Örneğin Almanya üniversitelerindeki öğrenci sayısı 3 milyon civarındadır. Yüksek katma değerli teknolojilerin çok hızla ilerlemesi, dönüşüm konusunda yükseköğretimde de ciddi adımlar atılmasını gerektirmiştir. Bu gelişmeler sorumluluğumuzu daha da artırmış ve nitelikli bir üniversite olmak için çok çalışmayı ve doğru adımlar atmayı zorunlu kılmıştır. Sahip olduğumuz sınırlı imkânlarımızı verimli ve etkin kullanmak zorunluluğunun bilincinde olan Üniversitemiz, daha iyi konuma ulaşmak için 2019-2023 Stratejik Planı'nı katılımcılık ilkesiyle hazırlayarak uygulamaya koymuştur. Kendimize eğitim-öğretim ve araştırma alanlarını güçlendirmek, bilgi transferini hızlandırmak, uluslararasılaşmayı geliştirmek, topluma hizmette niteliği artırmak ve paydaş işbirliğini geliştirmek amaçlarımıza ulaşmak için hedefler belirledik. Farklılaşma stratejimizi de üniversitemiz, şehir ve bölge imkânları ile geleceğin gerçeklerini düşünerek ortak bir akılla kararlaştırdık. İklim değişikliği ve etkileri, enerji, akıllı sistemler, sağlık alanında yenilikçi cihaz, malzeme ve sağlık bakım modelleri geliştirilmesi, atık yönetimi, nörobilimler, sosyal inovasyon ve tasarım konularından oluşan alanları öncelikli olarak destekleyeceğimiz alanlar olarak seçtik.”

“OMÜ olarak ileri teknoloji alanında büyük başarılara imza atmak zorundayız”

Gelişen teknolojiyle yapay zekânın insan hayatına hızla girdiğini işaret eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Yapay zekâ, çoğu alanda insanın yerine geçmiş ve insanoğlunun öğrenme ve zekâ üzerindeki tekelini kırma noktasına gelmiştir. İnsani ve toplumsal değerlerin geleceğe taşınmasında ciddi endişeler duyulmaya başlanmıştır. Bu koşullarda OMÜ olarak ileri teknoloji alanında büyük başarılara imza atmak zorundayız. Bu sorumluluğumuzu gelecek nesillerin karşılaşabilecekleri toplumsal sorunları da öngörerek yerine getirmeliyiz. Üniversitemiz, sahip olduğu kaliteli insan ve fiziki kaynaklarıyla ileri teknoloji üretiminde, sağlık alanında, eğitim ve sosyal alanlarda, sanat ve spor alanlarında bilinen ve oldukça üretken bir üniversitedir. Üniversitemiz, imkânlarını Türkiye'nin gelişme hedefleri doğrultusunda kullanmakta; sağlıklı bir toplum olarak geleceğe güvenle bakmamızı sağlayacak araştıran, öğrenen, girişimci ve değerlere bağlı bireyler yetiştirmek için çalışmaktadır” şeklinde konuştu.

“OMÜ'nün hem şehrimize hem de ülkemize katkılarını çok önemsiyoruz”

Programda bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek sözlerine başlayan Samsun Valisi Osman Kaymak ise, "OMÜ, şehrimizin çok önemli kurumlarından bir tanesi. Kuruluşta emeği geçenleri, hayatta olanlara teşekkür ediyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyorum. Üniversitelerimiz ülkemizin kalkınmasında, gelişmesinde çok önemli bir rol oynuyorlar. OMÜ'nün hem şehrimize hem de ülkemize katkılarını çok önemsiyoruz. Şehrimizin tarım, ticaret, sanayi, turizm kenti olacaksa bu üniversitenin katkıları ile birlikte olacaktır. Bu çerçevede yeni kurulan Samsun Üniversitesi ile birlikte şehrimize de ülkemize de önemli katkılar vermeye devam edecektir” dedi.

“Üniversitemize nice 44 yıllar diliyorum”

Konuşmasında 19 Mayıs'ın 100. yılı kutlamalarına da değinen Vali Kaymak, “100. yıl kutlamalarında üniversitemiz de bizim önemli paydaşlarımızdan bir tanesi. Rektör hocamızla birlikte, kültürel, sosyal, sportif çeşitli etkinlikler hazırladık. Bu etkinliklerdeki asıl hedefimiz, milli mücadele ruhunu tekrar Samsun'dan Türkiye'ye yaymak, bu ruhu canlı tutmak. Bu nedenle yapılacak etkinlikleri, kongreleri çok önemsiyoruz. Bu vesileyle üniversitemize nice 44 yıllar diliyorum” ifadelerini kulandı.

Açılış konuşmalarının ardından, Eğitim Fakültesi Müzik Anabilim Dalı öğrenci ve akademisyenlerinden oluşan Türk Halk Müziği Topluluğu mini bir konser verirken Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencileri de şiirleriyle programa renk kattı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tarihçi Prof. Dr. Hikmet Öksüz ise “Millî Mücadele'nin 100. Yılı: Samsun” konulu bir konferans verdi.

“Çanakkale Savaşı ile Türk milleti milli mücadelenin liderini bulmuştur”

Mustafa Kemal Atatürk'ü, 19 Mayıs 1919'ta Samsun'a çıkaran tarihi gelişmeleri katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Hikmet Öksüz, “Kırım Savaşı'ndan itibaren gerileyen ve çözülme sürecine giren Osmanlı Devleti'nin kurtuluşu tüm Osmanlı aydınlarının da üzerinde kafa yorduğu bir konuydu. 1683 yılından itibaren gerileyen Türk halkını karamsarlıktan kurtararak milli mücadele duygusunu kazandıran ilk süreç Çanakkale Savaşı'dır. Bu savaşta önemli başarılar göstererek Anafartalar kahramanı olan Mustafa Kemal Atatürk de liderlik özelliğini göstermiştir Çanakkale Savaşı ile Türk milleti Milli Mücadele'nin liderini bulmuştur” dedi.

“Atatürk Kurtuluş Mücadelesi'ne halkı yanına alarak başladı

Anadolu ve İstanbul'un işgalinin Mustafa Kemal Atatürk'te Milli Mücadele fikrini oluşturduğunu kaydeden Hikmet Öksüz, Samsun'un 20. yy'da da önemli bir merkez olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Samsun önemli bir şehir olmasının yanı sıra Pontus Rum Devleti'ni kurmak isteyen Rum çetelerinin de yerli halka zulmettiği ve bölgede çoğunluğu elde etmek için çoğunu göçe zorladığı bir bölgedeydi. Bu bağlamda İstanbul'dan 55 kişilik kadrosuyla Samsun'a hareket eden Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'da milli bilincin uyanmasına liderlik ederek bu bilinci topluma yaydı. Atatürk ve silah arkadaşları, tüm faaliyetlerine de meşru bir zeminde halkı yanına alarak başlamış, halkın gönlünü fethederek bu faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Nutuk da Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlar” dedi.

“OMÜ 100. Yıl etkinlikleriyle uluslararası bilim çevrelerinin dikkatini çekecektir”

Yunanistan'ın 1994 yılında Türkler tarafından Pontus Rum katliamı yapıldığını iddia ederek onayladığını ve 200 dernek tarafından uluslararası alanda bu iddiayı yayarak propaganda çabalarına giriştiğinin altını çizen Prof. Dr. Öksüz, “OMÜ'nün 19 Mayıs 1919 yılının 100. yılına ithafen düzenlediği etkinliklerle Milli Mücadele'yi akademik açıdan ele alması uluslararası bilim çevrelerinin de dikkatini çekerek haklılığımızın bir kez daha anlaşılmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

Misak-ı Milli ile Milli Mücadele'nin barışçı politikasının tüm dünyaya duyurulduğunu belirten Öksüz, Milli Mücadele'nin başarısının sırrını ise Atatürk'ün “Kuvay-i Milliye'yi amil irade-i milliyeyi hakim kılmak esastır” sözleriyle özetledi.

Verdiği değerli bilgiler için Rektör Yardımcısı ve Tarihçi Prof. Dr. Hikmet Öksüz'e teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, konuğuna fidan sertifikası ile Üniversiteyi temsilen hediye takdim etti.

Başarılarıyla OMÜ'yü gururlandıran akademisyenler ödüllendirildi.

Bilimsel çalışmaları, projeleri ve başarılarıyla OMÜ'yü gururlandıran akademisyenlere ödüllerinin sunumuyla devam eden törende; TÜBİTAK 1001 projeleri kabul edilen Prof. Dr. İbrahim Aydın, Doç. Dr. Mustafa Sağlam, Doç. Dr. Eyüp Selim Köksal, Doç. Dr. Elif Kalyoncuoğlu, Doç. Dr. Ali Keleş, Doç. Dr. Hasan Murat Aksoy, Doç. Dr. Aslıhan Kurt Kızıldoğan ve Dr. Öğr. Üyesi Aydın Altop'a ödüllerini Samsun Valisi Osman Kaymak verdi.

TÜBİTAK 1003 ve Uluslararası İş Birliği Projesi kabul edilen Doç. Dr. Sedat Akleylek'e ödülünü Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın takdim ederken “Samsun TEKNOPARK'ta Şirketleşme” alanında Prof. Dr. Çağrı Ural, Prof. Dr. Erdal Kılıç, Öğr. Gör. Hakan Can Atunay ödüllerini Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'nın elinden aldı.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise Sanayi İş Birliği En Fazla Olan Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Özgenel'e; Patent alanında başarı gösteren Doç. Dr. Ertuğrul Can, Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, Dr. Cangül Keskin, Doç. Dr. Özgür Demircan ve Dr. Eren Yılmaz'a; Akademik Teşvikte 100 tam puan alan Prof. Dr. Bilal Cemek ve Prof. Dr. Orhan Dengiz'e; En Çok Yayını Olan Akademisyen alanında Doç. Dr. Necmi Dege, Prof.Dr. Meltem Necibe Bilgici, Dr. Öğretim Üyesi Leman Tomak ve Prof.Dr. Orhan Büyükgüngör'e; En Çok Atıf Yapılan Akademisyen alanında da Doç. Dr. Selim Ceylan, Doç. Dr. Yıldıray Topçu, Prof. Dr. Vedat Suat Ertürk ve Prof. Dr. Murat Terzi'ye ödüllerini takdim etti.

Ödül alan akademisyenlerin toplu hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından verilen resepsiyonla “OMÜ'nün 44. Yıl Kutlama Töreni” sona erdi.

OMÜ'nün 44. kuruluş yılı törenine; Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Sg. Alb. Ahmet Bahadır, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.