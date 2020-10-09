Pandemi dolayısıyla belirli bir süre dersleri uzaktan eğitim sistemi ile devam ettirecek olan OMÜ'de teknik, fiziksel ve cihaz imkanları geliştiriliyor. Korona virüsü nedeniyle birçok hizmet alanında yoğunluk azalırken, bu süreci teknik ve fiziksel altyapıyı güçlendirerek geçiren OMÜ'de yatırımlar da hız kesmeden devam ediyor.

Mühendislik Fakültesi Ek Bina inşaatının geçici kabulü yapıldı

2021 yılında bitirilmesi hedeflenen 54 milyon 400 bin TL proje tutarlı Mühendislik Fakültesi Ek Bina inşaatı ve Veteriner Fakültesi inşaat işleri devam ediyor. Ladik MYO inşaatı ise Samsun 3. Asliye Mahkemesince alınan ‘Sözleşme hükümlerinin durdurulması' kararına istinaden devam etmiyor. Projelerin toplam fiziki gerçekleşme oranı yüzde 57,43 olurken, nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 47,61 oldu.

Merkez Kütüphanesi kitap ve süreli yayın alımları devam ediyor

Üniversite Merkez Kütüphanesine basılı kitap ve süreli yayın alımları da yapılıyor. 1 milyon 500 bin TL proje bedeli olan projeye 2020 yılı Eylül ayı itibarıyla yapılan toplam harcama 1 milyon 376 bin 160 TL oldu. Projenin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı yüzde 91,74 oldu.

OMÜ Acil Servis Ek Binası inşaatı devam ediyor

Acil Servis Ek Binası 21 Mayıs 2020 tarihli Cumhurbaşkanı onayıyla bitiş yılı 2023'e uzatılarak karakteristiği; 5760 m2 iken 7500 m2, proje tutarı; 17 milyon 500 bin TL iken 39 bin 974 bin TL olarak revize edildi. İnşaat işlerinin ilk kısmı tamamlanırken, revize kısmının ihalesi gerçekleştirildi ve yer teslimi yapıldı. 2020 yılı Eylül ayı itibarıyla yapılan toplam harcama 511 bin 981 TL olurken, projenin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 8,79 nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 10,24 oldu.