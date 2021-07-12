OMÜ, Afganistan Selam Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Afganistan'ın önemli üniversitesinden biri olan Selam Üniversitesi arasında bilimsel, kültürel ve akademik iş birliklerini kapsayan bir protokol imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen törende Rektör Prof. Yavuz Ünal ile Selam Üniversitesi Rektörü Dr. Misbahullah Abdul Baqi adına Rektör Yardımcısı Basir Ahmet Yusufi, protokol metnine imza attı. İmza törenine; OMÜ Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu ile akademisyenler de katıldı.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Afganistan'da eğitimin gelişimine katkı sunacak ve iki ülke arasındaki ilişkilerin de güçlenmesini sağlayacak bu iş birliğinin önemli bir aşama olduğunu söyledi.

Rektör Ünal, “Bu anlaşma inşallah hayırlara vesile olur. Burada arzu ettiğimiz şey; hem öğrenci hem de hoca değişimiyle OMÜ'nün gücünü, imkânlarını gönül coğrafyamızdaki devlet ve üniversitelerle paylaşmak. Özellikle lisansüstü eğitimde biz elimizden gelen kolaylığı Selam Üniversitesi için göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olarak ülkesindeki Selam Üniversitesinde rektör yardımcılığı görevini ifa eden Basir Ahmet Yusufi ise lisans eğitimini aldığı OMÜ'de bu iş birliği metnini imzalamaktan duyduğu heyecanı ve mutluluğu Rektör Ünal'la paylaştı. Görev yaptığı Selam Üniversitesi hakkında bilgiler veren Yusufi, OMÜ'nün bilgi, birikim ve tecrübelerinin kendisine yol gösterdiğini belirterek bu değerleri Üniversitesine de taşımak istediğini söyledi.

OMÜ ve Selam Üniversitesi arasında akademik, bilimsel ve kültürel iş birliklerini içeren 5 yıllık protokol, ayrıca öğrenci ve personel değişimi ile proje odaklı araştırma ve geliştirme çalışmalarını da kapsayacak. Bu amaçla her iki üniversitenin bilimsel bilgi, teknolojik birikim ve deneyim alışverişinde bulunması sağlanacak.

Ziyaret sonunda Rektör Ünal'a çepen ve lacivert taşından vazo hediye edildi.