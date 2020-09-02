OMÜ ailesine katılan öğrencilere ‘hoş geldin' karşılaması

2020-2021 eğitim-öğretim yılının kayıt dönemi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü'nde başladı. OMÜ ailesine katılacak öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı görevlilerinin açtığı stantlara başvurarak 6 Eylül'e kadar kesin kayıtlarını yaptırabilecek.

“Kampüse Hoş Geldin” mesajıyla yeni gelen öğrencileri bu yıl da yalnız bırakmayan OMÜ Konseyi, yeni öğrenci karşılamalarını, pandemiye rağmen kısıtlı da olsa gerçekleştiriyor. Maske, mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek öğrencileri karşılayan Öğrenci Konseyi, üniversite hakkında bilgiler vererek gelen soruları yanıtlıyor.

31 Ağustos'ta başlayan karşılamalarda ilk 3 gününde 500'e yakın öğrenci yüz yüze kayıt yaptırdı. OMÜ personeli ve Öğrenci Konseyi, kayıt dönemi boyunca yeni gelecek öğrencilere "Kampüse Hoş Geldin" diyerek yardımcı olmaya devam edecek. OMÜ tarafından e-devlet üzerinden yapılan elektronik kayıt (e-kayıt) işleminin kesin kayıt olduğu ve bu kayıt işlemini yapan öğrencilerin ayrıca Üniversiteye gelmelerine ve herhangi bir belge getirmelerine gerek olmadığı da bildirildi.