OMÜ ÇEVSAM'dan çevre seferberliğine akademik destek

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVSAM) Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen Sel ve Taşkınların İnsanın Yaşamına Etkileri ve Bunları Önlemede Teknolojinin Kullanımı Çalıştayı'nda yer aldı.

Moderatörlüğünü ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı'nın yaptığı çalıştayda gündem maddeleri, deneyimli uzmanlar tarafından değerlendirilirken teknolojinin bu konuda insan hayatını olumlu ve olumsuz yönde nasıl etkilediği, bu husustaki sorunlar ve çözüm önerileri de dile getirildi.

Çalıştayda; doğal afetlerde teknolojinin nasıl kullanıldığı ve bunun sonucunda afetlerin insan odağında sosyokültürel ve sosyoekonomik yapı ile çevreye ve hayata etkilerinin ne kadar azaltılabileceği gündeme gelirken günümüzde ve gelecekte küresel düzeyde alınması gereken önlemler derinlemesine tartışıldı.

Prof. Dr. Yüksel Ardalı, çalıştayın çıktılarının önemini vurgulayarak “Bu çıktılar, sel ve taşkınların önlenmesinde alınacak tedbirlerin belirlenmesine büyük katkılar sağlamakla birlikte aynı zamanda koordinasyon, acil eylem planları, eğitim, risk analizi, teknoloji kullanımı gibi hayati unsurların önemini ortaya çıkaracaktır. Planladığımız bu panelde ülkemizin doğal afetlerle ilgili sorunları, teknoloji ve ülke politikası boyutlarındaki çözüm önerileri ve yanı sıra da sivil toplum kuruluşları (STK), vatandaşlar ve devlete düşen sorumluluklar eylem bazında belirlenecek. Çalıştay ve panel tamamlandıktan sonra ortaya çıkan bilgileri bir kitap hâline getirerek ilgili bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, diğer kamu ve özel sektör kurumları, üniversiteler ve STK'larla paylaşacağız” değerlendirmesinde bulundu.