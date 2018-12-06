OMÜ Diş Hekimliği Fakültesinde beyaz önlük giyme sevinci

sınıf öğrencileri, törenle beyaz önlüklerini giydi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törene; Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı, Samsun Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Alper Dilek, öğretim üyeleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Törende konuşan Samsun Diş Hekimleri Oda Başkanı Dt. Alper Dilek “18 yıllık diş hekimliği tecrübeme dayanarak birtakım tavsiyelerim olacak. Sevgili diş hekimi adayı öğrencilerimiz, şimdiden hepinizi meslektaşım olarak görüyorum. Çok zorlu bir süreçten geçtiniz, üniversite sınavına girerek OMÜ Diş Hekimliği Fakültesini kazandınız. Fakültesinin ayrıcalıklarını ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Diş hekimliği stresli bir meslektir. Okulda da bazen güzel, bazen kötü anılarınız olacak. Ama bu süreç bir şekilde bitecek. Size tavsiyem; kendinizi sürekli yenilemenizdir. Literatürü ve teknolojiyi takip etmeniz gerekiyor. Diş hekimliği yeniliğe açık bir meslek ve bundan sonra öğrenecekleriniz, hekimliğiniz adına çok önemli. Bu önlük size kimi sorumluluklar getirecek; çevrenize, arkadaşlarınıza, hocalarınıza, ailelerinize, hastalarınıza karşı daha fazla sorumluluk sahibi olacaksınız. Hekimliğin size getirmiş olduğu sorumluluğu artık taşımak zorundasınız. Bugünden itibaren artık birer hekim adayısınız. Hepinize başarılar diliyorum, yolunuz açık olsun” dedi.

“Artık hekimlik mesleğine yakışır şekilde davranmanız gerekiyor”

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı da yaptığı konuşmada, “Beyaz önlük giyme töreni 1993'ten itibaren başlamış ve bu uygulamaya Amerika öncülük etmiştir. Daha sonra ise tıpta ve diş hekimliği bölümlerinde yaygınlaşıyor. Artık hemen hemen sağlıkla ilgili bütün fakültelerde ve meslek yüksekokullarında yapılıyor. Beyaz önlük giyme töreninin amacına değinmek gerekirse; beyaz önlüğü giydiğinizde tertemiz, güvenilir, saygı duyulması gereken ve hastasına saygı duyan hekimlerin mensubu olduğu bir meslek sahibi oluyorsunuz. Bunun gerçekten önemini kavrayıp ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Beyaz önlük giyiniyorsanız hastane koridorunda rastgele davranamazsınız. Artık bir hekim kimliğini elde ediyorsunuz, hekimlik mesleğine yakışır şekilde davranmanız gerekiyor. Onun için dürüst, hasta merkezli, mesleğe saygılı davranmalısınız. İnşallah mezuniyet töreninizde de bu mutluluğu yaşarsınız. Diş hekimliği mesleği biraz stresli olabilir. Önemli olan bu mesleği severek icra etmenizdir. Şimdiden önünüzdeki zorlu süreçte başarılı, giyindiğiniz önlük gibi pırıl pırıl bembeyaz insanlar olmanızı diliyorum” şeklinde konuştu.

“Bir meslek sahibi olmanın yanında insani birtakım meziyetlerle de donanmak gerekiyor”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise beyaz önlük giyme töreninin önemini vurgulayarak OMÜ'nün Türkiye'nin önemli üniversitelerinden biri olduğunun altını çizdi. Bilgiç şunları söyledi: “Üniversitemiz, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden o günden almaktadır. Bunun farkında olarak, ona yakışır şekilde kendinize bir amaç tayin etmeli ve görevinizi yerine getirmek için çok çalışmalısınız Bir mesleği icra ederken, o mesleğin ehli olmak çok önemlidir. Fakat bir meslek sahibi olmanın yanında insani birtakım meziyetlerle de donanmak gerekiyor. Hele diş hekimliği, tıp hekimliği gibi insana dokunan mesleklerde insani meziyetler çok daha öne çıkıyor. Bu nedenle bir diş hekiminin iyi kalpli, dürüst, güvenilir, temiz, ahlaklı bir insan olmak gibi bir mecburiyeti var. Beyaz önlük giyme töreninin arkasında yatan asıl gerçek budur. Dünyada sahip olacağımız şeylerin hep maddiyatla, güçle elde edilen şeyler olduğunu düşünmemeliyiz. Bu düşünce, insana bitmez tükenmez bir hırs ve aynı zamanda bunlara ulaşmak için de meşru yoldan uzaklaşmanın dürtüsünü verir. Dünyada zulmün sahibi olan zalimlerin hepsine bakın; çok varlıklı, güçlü insanlar olduğunu görürsünüz. Bu demektir ki varlıklı olmak, onları mutluluk duygusuna kavuşturmuyor. Bu nedenle Allah, sizlere bu güzel mesleğin mensubu olma fırsatını vermiş, bunu da layıkıyla yerine getirmeniz gerekli. Her türlü eğitim-öğretim fırsatları elinizde, aynı zamanda çok iyi akademik kadroya sahip bir fakültenin öğrencilerisiniz. 2018 yılında Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) birincisi ve 2 yıl önce de aynı sınavın üçüncüsü yine Diş Hekimliği Fakültemiz öğrencisiydi. Türkiye'de meslektaşları arasında dereceye giren öğrenciler, sizin fakültenizin öğrenceleriydi ve aynı zamanda başarılı öğrencilerdi. Bu nedenle şanslı bir fakültedesiniz, bizler de sizin gibi seçkin, çalışkan öğrencilere sahip olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Bu nedenle eğitiminizi iyi bir diş hekimi olmak için sürdürürken, hocalarınızın ve ailenizin söylediklerini dikkate alın. Kötülükten yana değil, iyilikten yana olun.”

Konuşmaların ardından 115 birinci sınıf öğrencisi, öğretim üyelerinin elinden tek tek önlüklerini giydi.

Tören, Rektör Sait Bilgiç'in meslekte 25 yılını doldurmuş öğretim üyeleri Prof. Dr. Aysun Avşar ve Prof. Dr. Umur Sakallıoğlu'na fidan sertifikası takdim etmesiyle sona erdi.