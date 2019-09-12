OMÜ dünya sıralamasındaki yerini korudu

Bu kapsamda İngiliz sıralama kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) 2020 Dünya Üniversiteler Sıralaması, bu sene ETH Zurich/Zürih Federal Teknoloji Enstitüsünün 11 Eylül günü ortaklaşa ev sahipliği yaptığı Dünya Akademik Zirvesi'nde ilan edildi.

OMÜ, 2016-2017 eğitim-öğretim döneminden itibaren araştırma-geliştirme ve proje odaklı çalışmalara, yenilikçiliğe, girişimciliğe, kalite sistemine ve üniversite-sanayi iş birliğine sistematik biçimde yönlendirdiği yoğun emek, çaba ve insan kaynağı neticesinde Times Higher Education 2020 Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 2018 ve 2019 yıllarında sergilediği performansını tekrar yakalayarak 1001+ grubunda yer almayı başardı.

THE 2020 Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda bu yıl dünyanın önde gelen araştırma üniversitelerinden 1800'ün üzerinde veri puanı ve 21 binden fazla akademik itibar anketi yanıtı ile 92 ülkeden çok sayıda kurumun sıralamasına yer verildi. Değerlendirme kapsamında ayrıca dünyanın önde gelen küresel bilgi analizi şirketlerinden olan Elsevier'den gelen bibliyometrik verilere (konu, yıl, katkı sağlayan kurum, anahtar sözcükler, yazar sayısı, atıflar, ortak atıflar vb.) dayanarak beş yıl boyunca 12,8 milyon araştırma yayını ve 77,4 milyon alıntı da analiz edildi. 2020 sıralamasında geçen senekiyle aynı doğrultuda olmak üzere araştırma, eğitim, atıflar, endüstri geliri ve uluslararası görünüm gibi 13 farklı performans göstergesi, üniversitelerin akademik performanslarının değerlendirilmesinde etkili oldu. Sıralamada birinciliği Oxford Üniversitesi, ikinciliği Cambridge Üniversitesi ve üçüncülüğü de Stanford Üniversitesi elde etti. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Princeton Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Yale Üniversitesi gibi üniversiteler ise ilk 10 içinde yer aldı. 2020 Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda ilk 300 üniversite içinde Türkiye'den üniversite yer almazken, ilk 500'de ise 2 üniversite yer aldı. Açıklanan sıralama içerisinde Türkiye'den toplamda 34 üniversite yer alırken, 1001+ grubunda ise Ondokuz Mayıs Üniversitesiyle birlikte toplamda 23 üniversite sıralamaya girdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2020 Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda öğretim, araştırma, atıflar, endüstri geliri ve uluslararası görünüm kriterlerinden her birindeki skorlarını 2019 yılındaki puanlarına göre arttırdı.