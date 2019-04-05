OMÜ, dünyada üniversite etki sıralamasında 201-300 diliminde

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Times Higher Education (THE) tarafından ilk defa 2019 yılında yayınlanan "University Impact Rankings 2019(Üniversite Etki Sıralaması)" adlı uluslararası derecelendirmede 201-300 diliminde yer aldı.

Unviersity Impact Ratings'in; 76 ülkeden 462 üniversitenin sıralamaya girebildiği 2019 sonuçlarına göre Türkiye'den 19 üniversite bulunuyor. OMÜ de Türkiye'deki üniversiteler içerisinde 6 üniversite ile beraber aynı puan diliminde 7. sırayı aldı. Söz konusu derecelendirmede Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri (SGH) esas alındı. Bu seneki derecelendirmede BM'nin belirlediği 17 hedefin tamamına ilişkin sıralamada kendine yer bulan OMÜ, "iyi sağlık ve refah, iş birliği ve kaliteli eğitim" hedeflerinde de 101-200 dilimindeki yeri ile dikkat çekti.

OMÜ'nün dünya genelinde farklı SGH'lerdeki sıralama performansı:

- SDG 3: İyi Sağlık ve Refah (Good Health and Wellbeing) / 101-200

- SDG 4: Kaliteli Eğitim (Quality Education) / 201-300

- SDG 5: Cinsiyet Eşitliği (Gender Equality) / 201-300

- SDG 8: İnsana Yakışır İş Koşulları ve Ekonomik Büyüme (Decent Work and Economic Growth) / 201+

- SDG 9: Sektör, Yenilik ve Altyapı (Industry, Innovation, and Infrastructure) / 201-300

- SDG 10: Azaltılmış Eşitsizlikler (Reduced Inequalities) / 201+

- SDG 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (Sustainable Cities and Communities) / 101-200

- SDG 12: Sorumlu Tüketim ve Üretim (Responsible Consumption and Production) / 201+

- SDG 13: İklim Eylemi (Climate Action) / 101-200

- SDG 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (Peace, Justice, and Strong Institutions) / 101-200

- SDG 17: Hedefler İçin İş Birlikleri (Partnerships for the Goals) / 201-300