OMÜ Erişkin Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli Merkezi ‘dalya' dedi

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Tıp Fakültesi Hastanesi) bünyesinde 2 yıl önce kurulan Erişkin Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli Merkezi 100'ncü kök hücre nakliyle ‘dalya' dedi.

Merkezin yaptığı nakillerle yüzler kulübüne girmesi Onkoloji Hastanesi Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı. Etkinlik bugüne özel olarak hazırlanan tanıtım filminin izlenmesiyle başladı. Ardından konuşmalara geçildi.

İlk konuşmayı yapan Erişkin Kök Hücre Nakil Sorumlusu Doç. Dr. Engin Kelkitli, “15 Ekim 2019 bizim için önemli bir tarih. Üniversite sıralanmasında, şehir sıralamasında Üniversitemizden daha alt sıralarda olan merkezlerde kemik iliği nakli daha önceki yıllarda yapılırken bizim de en büyük hayalimiz burada erişkin ünitesinde kemik iliği nakline başlamaktı. İşte bu hayalimizin gerçekleştiği tarih bu tarihtir. Bu arada çocuk ünitesinde 12 yıldır da bu nakillerin yapıldığını hatırlatmak istiyorum” dedi.

Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Turgut, “Birçok merkezde onlarca yıldır, 20 yıldır 25 yıldır yapılırken maalesef bizim Merkezimizde; kötü bir temeli veya art niyet yok ama koşulların uygun olmaması nedeniyle uzun yıllar yapılamadı. Burada Engin hocamızın da çok büyük katkısı var. 1 yıl ailesinden ayrılıp eğitime gitti. Aynı şekilde hemşirelerimize de teşekkür ediyorum Ankara'da eğitime gittiler. Şu anda Merkezimiz Türkiye'nin sayılı merkezlerinden biri olmaya aday. Ekibimiz çok güçlü. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmasında Üniversite ile ilgili genel bir değerlendirme yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, araştırma merkezlerinin fonksiyon üstlenebilmesinin sadece kendisine değil bulunduğu çevreye katkı sağlayacağını belirtti. Ünal, “Yaşadığımız dünyadaki sorunlar özellikle de sağlık sorunları konusunda eğer güvenlikle ilgili sorunla karşılaşmanız halinde; size güven veren bir liman varsa hayatınız kolaylaşıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi özelde Tıp Fakültesi, bölge açısından güvenli bir limandır. Bu anlamda dekanından hemşiresine kadar her biriniz önemli bir katkısı var” ifadelerini kullandı.

“İnsanın mutluğunu önemsersek daha da başarılı oluruz”

Araştırma merkezlerinin zaman içerisinde kendisini yenilemesi gerektiğini söyleyen Rektör Ünal, "Bu noktada Tıp Fakültesi üzerine düşeni eskiden bu yana yaptı. Ben özellikle bu süreçte katkı sağlayan herkese teşekkür diyorum. Tecrübe biraz değerlidir satın alamazsınız dolayısıyla bir süreç içerisinde bunu edinmeniz gerekiyor. Ve bu sayede kazanıma dönüştürebilirsiniz. Bir de özel olarak memnuniyeti merkeze almak gerekiyor. İnsanın mutluğunu önemsersek daha da başarılı oluruz” sözlerine yer verdi.

“207 üniversite arasında ilk 10 içerisinde yer alabilmek için çalışıyoruz”

Koyulan hedefe hep beraber yüründüğü zaman mutlu olunacağına değinen Prof. Dr. Ünal, başarının hazzını yaşamak ve devam ettirmek gerektiğini anlattı. OMÜ ailesi olarak gelecek konusunda ümitli olduklarını söyleyen Rektör Ünal, 207 üniversite arasında ilk 10 içerisinde yer alabilmek için çalıştıklarını belirtti.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Türker Yardan, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Davut Güven, akademisyenler, Hastane müdürleri ile personeli katıldı. Program sonunda Rektör Ünal, merkez adına Erişkin Kök Hücre Nakil Sorumlusu Doç. Dr. Engin Kelkitli'ye hediye takdim etti.