OMÜ ile Bafra Belediyesi arasında iş birliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Bafra Belediyesi arasında Kapıkaya Festivali'ne yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

OMÜ Rektörlüğü'nde imzalanan protokol metnine OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç imza attı.

“Nitelikli işler için işbirliği yapıyoruz”

Protokol imza töreninde konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bir festival bağlamında üniversite ile belediyenin yakın ve ortak çalışması amaçlanan bir protokol imzalıyoruz. Üniversitenin bilgi, birikim ve tecrübesinin, sahadaki tecrübe, samimiyet ve gayret ile buluşmasıyla çok daha nitelikli işler yapılacaktır. Bu nedenle birlikte hareket edilmesi ve yasal bir protokole oturulmuş olması son derece önemli. Emeği geçen arkadaşlara ve başkanıma teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Üniversite ile çalışma düşüncemiz hep vardı”

Bafra Belediyesi Başkanı Hamit Kılıç ise “Üniversitemizle beraber iş birliği içerisinde Bafra Belediyesi olarak çalışmak için bir protokol hazırladık. Özellikle bu sene Kapıkaya Festivali gündeme geldi. Bafra'da özellikle turizm alanında çok önemli bir festivalde neden biz akademisyenlerimizle, üniversitemizle, turizm fakültemizle beraber olmayalım diye bir soru ile başladık. Zaten üniversitemiz ile çalışma düşüncemiz vardı. İnşallah hem üniversitemiz açısından hem belediyemiz açısından faydalı olacağını düşündüğümüz protokolümüzü imzalayacağız. Baframıza, üniversitemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokol metniyle beraber öncelikle Kapıkaya Festivali olmak üzere akademik ve teknik konularda işbirliği için adım atılmış oldu. Protokole göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi, yürütülecek olan faaliyetlerin gerçekleştirebilmesi için alanında yetkin öğretim üyesi ve öğrencileri görevlendirecek ve iş birliğine katkı sağlayacak fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini tespit ederek bu birimler ile başkanlık arasındaki koordinasyonu sağlayacak. Bafra Belediyesi de taraflar ve paydaşlar arasındaki iş birliğini ve koordinasyonu sağlamanın yanında iş birliği sürecinin yürütülmesinde taraflar arasındaki sürecin planlamasını gerçekleştirecek.

İmza törenine OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Sevim Alışır, Prof. Dr. Mahmut Başoğlu, Genel Sekreter Doç. Dr. İdris Varıcı ve TEKNOPARK Genel Müdürü Ekrem Altan katıldı.