OMÜ ile Bangladesh Asia-Pasific University arasında iş birliği

Her iki üniversitenin Uluslararası İlişkiler Biriminin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen görüşmede katılımcılar, mühendislik alanında uluslararası bilimsel iş birliği imkânlarını değerlendirdiler.

Asia Pasific University'den Prof. Dr. Aloke Kumar Saha, Dr. Nahreen Majed, Dr. Rasel Mia, Dr. Md. Rajibul Islam, Dr. Tasnia Hossain, Dr. Tanveer Ferdous Saeed ve Abdullah Al Masud'un katıldığı toplantıda; öncelikle iki üniversite arasında iş birliği anlaşması yapılması ve ortak yüksek lisans ve öğrenci değişim programlarının hayata geçirilmesine ilişkin prensip kararı alındı. Toplantıya OMÜ Mühendislik Fakültesinden Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, Doç. Dr. Emre Burcu Özkaraova, Dr. Öğr. Üyeleri Akın Özdemir, Gediz Uğuz, Serap Karagöl ve Sinem Çevik katıldı.

Toplantıda OMÜ Teknopark'ın proje ve çalışmaları dikkat çekerken, gelecek dönemde ikili iş birliğini geliştirmek amacıyla bu alanı da kapsayan bir dizi toplantının yapılması planlanıyor.