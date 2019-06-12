OMÜ ile Gürcistan Gori Devlet Eğitim Üniversitesi arasında eğitim iş birliği

Protokole, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Gori Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Giorgi Sosiashvili tarafından OMÜ Rektörlük makamında imza atıldı.

Protokol imza töreninde ayrıca, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, Samtkhe Javakheti Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Roin Kavreli Shvili, Gori Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Otar Janelidze ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı hazır bulundu.

OMÜ Rektörü Bilgiç ve Gori Üniversitesi Rektörü Sosiashvili, yapılan anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek iş birliğini sürdürmek istediklerini ifade etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Gori Devlet Üniversitesi protokol ile araştırma, eğitim-öğretim konularında her iki üniversitenin öğretim üyeleri, araştırmacıları, uzmanları ve öğrenciler arasındaki ilişkileri teşvik etmek ve bilimsel amaçlı organizasyonlardaki deneyimlerini birbirlerine aktarmak amaçlanıyor.

İmza törenin ardından OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Gori Devlet Eğitim Üniversitesi (Gürcistan) Rektörü Prof. Dr. Giorgi Sosiashvili'ye üniversitenin hediyesini takdim etti.