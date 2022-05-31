OMÜ ile Politeknik Negeri Jakarta Üniversitesi arasında iş birliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Endonezya'nın önde gelen üniversitelerinden olan Politeknik Negeri Jakarta Üniversitesi arasında ortak bilimsel çalışma, eğitim ve kültürel işbirliğine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol metnine Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın direktifleri ile Endonezya'da bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Politeknik Negeri Jakarta Üniversitesi Direktörü Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, imza attı.

Jakarta merkezli Biri Marmara Edukasi Group Yönetim Kurulu Başkanı Doddy Cleveland Hidayat Putra'nın eşlik ettiği ziyarete; Türkiye'nin Jakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Aşkın Asan, OMÜ Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu da katıldı. Törende ayrıca Politeknik Negeri Jakarta Üniversitesi Direktör Yardımcısı Nunung Martina, Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanı Dr. Eng. Pribad Mumpuni ve öğretim üyeleri ile öğrenciler de hazır bulundu.

Politeknik Negeri Jakarta Üniversitesi Direktörü Zainal Nur Arifin imza töreninde yaptığı konuşmada ilk defa Türkiye'den bir üniversite ile işbirliği anlaşması imzalamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye'nin Jakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Aşkın Asan ise Doktora eğitimini OMÜ'de tamamladığını ifade ederek Üniversitenin Endonezya'da yapmış olduğu ziyaret neticesinde imzaladığı protokol törenine katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Yapılan imza törenin ardından gerçekleşen görüşmede protokolün işlerliği açısından atılacak adımları belirleyen yürütme takvimi oluşturuldu.

1985 yılında kurulan Politeknik Negeri Jakarta Üniversitesi, 2020 yılına kadar 22 bin 764 mühendislik, 13 bin 170'i ticaret alanında olmak üzere toplamda 35 bin 934 öğrenci mezun etti. Üniversite şu an 7 bin 500'ün üzerinde öğrenci ve 500'ün üzerinde akademisyeniyle ulusal sıralamada 7. durumda.