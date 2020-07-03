OMÜ ile Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği protokolü imzalandı

Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Erol Baş katıldı.

İş birliği protokolünü imzalayan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, protokolün Üniversiteye ve Samsun tarımının gelişmesine katkı sunmasını dileyerek Samsun için hayırlı olması temennisinde bulundular.

Tarımda verimliliği arttırmak, maliyeti düşürmek, yeni bilgi ve teknolojilerin hızlı ve etkin bir şeklide çiftçiye ulaştırılmasını sağlamak için birçok ortak çalışma ve sorumluluk içeren protokol; OMÜ'nün, İl Müdürlüğü ve sanayi kuruluşlarıyla birlikte AR-GE faaliyetleri yürütmesini ve proje geliştirmesini de kapsıyor.