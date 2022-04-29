Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirilen törende Prof. Dr. Niyazi Usta, dekanlık görevini Prof. Dr. Onur Bekiroğlu'na devretti.

OMÜ İletişim Fakültesi'nde devir teslim töreni gerçekleşti. Devir teslim töreninde konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Prof. Dr. Niyazi Usta'ya teşekkür ederek görevi devralan Prof. Dr. Onur Bekiroğlu'na muvaffakiyet diledi.

Rektör Ünal: “Nitelikli mezunlar yetiştirmek temel hedefimiz”

Törende yaptığı konuşmada dijitalleşme ve iletişimin önemine de dikkati çeken Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Nitelikli mezunlar yetiştirmek temel hedefimiz. Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek mezunlar yetiştirebilmek adına göreve geldiğimizde ilk iş olarak eğitimde revizyon çalışmalarını başlattık. Tüm birimlerimiz de buna uygun olarak eğitim programlarına titizlikle yoğunlaştı. Dijitalleşme ve iletişim günümüz dünyasının her alanında oldukça önemli bir hale geldi. Bu önemin en somut örneği Kovid-19 pandemisinde görüldü. İletişim Fakültemiz de yaşanan gelişmeler ve sahanın beklentileri dahilinde nitelikli mezunlar vermek için eğitim programlarında revize gerçekleştirdi” dedi.

Prof. Dr. Niyazi Usta ise görevde bulunduğu sürede kendisine destek veren çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek görevi devralan Prof. Dr. Onur Bekiroğlu'na başarılar diledi. İletişim Fakültesi Dekanlığı'nda gerçekleşen törene ayrıca OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Cengiz Batuk, İletişim Fakültesi Dekanlığı'nı bir süre uhdesinde bulunduran Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren'in yanı sıra; Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Serbestoğlu, Adalet Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Ayhan Ak, Çarşamba Ticaret Borsası MYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kaya ve Doç. Dr. Ömer Çakın ile Fakülte Sekreteri Hasan Ergin ve fakülte öğretim elemanları katıldı.

Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.