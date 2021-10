'OMÜ İletişim'de 281 öğrencinin mezuniyet heyecanı

İletişim Fakültesi, Kovid-19 pandemisi nedeniyle uğurlayamadığı 281 öğrencisi için mezuniyet töreni düzenledi.

2019-2020 ve 2020-2021 akademik yılı mezunlarının katıldığı tören OMÜ Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Gazetecilik, radyo televizyon ve sinema, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümlerinin öğrencilerinin mezuniyet töreni, Doç. Dr. Nur Erdem'in sunumuyla başladı.

“Türkiye'nin önde gelen iletişim fakültelerinden biriyiz.”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta yaptığı açılış konuşmasında 2010'da kurulan ve 2013'te öğrencilerini almaya başlayan fakültelerinin Türkiye'nin önde gelen fakültelerinden biri haline geldiğini vurguladı. Usta, “Genç bir fakülte olarak verdiğimiz nitelikli eğitimle Türkiye'den ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen yüzlerce öğrencimizin tercihi olmaktan dolayı son derece gururluyuz. Fakültemiz teorik ve uygulama alanında verdiği eğitimle, kısa süre içinde iletişim fakülteleri içinde haklı bir başarıyı elde etmiştir. Bu başarı hocalarımız ve öğrencilerimizle daha da ileriye taşınacak. Bugün burada pandemi koşulları nedeniyle ertelediğimiz mezuniyet törenimizi gerçekleştirmekten, öğrencilerimizi ve ailelerini ağırlamaktan, onların heyecanlarını paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Bugün 166 öğrencimizi mezun etmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ise “Gerçekten güzelliğin olduğu bir gün yaşıyoruz. Pandemiden dolayı bir buçuk yıl sonra öğrencilerimizin kampüsü şenlendirmiş olması ve yüz yüze eğitime başlanmış olması bu güzelliği ortaya çıkardı. Törene teşviklerinizden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Bugün öğrencilerimiz ve velilerimiz için anlamlı bir gün. Herkes yıllardır verdiği emeğin karşılığını görmüş oluyor” diye konuştu.

Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 2019-2020 akademik yılı fakülte birincisi radyo televizyon ve sinema bölümü öğrencisi Bilge Yavaş ve fakülte ikincisi halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü öğrencisi Gizem Arslan olurken radyo televizyon ve sinema bölümü öğrencisi Yunus Tüzen ise fakülte üçüncülüğünü elde etti.

İletişim Fakültesi'nin 2019-2020 akademik yılı birincisi Bilge Yavaş yaptığı konuşmada, “Hayatım boyunca hep hayallerinin peşinden giden, kendi kararlarını alan ve bu kararlar doğrultusunda ilerleyen bir insan oldum. Bunun için her konuda beni destekleyerek güç veren ve elimi hiç bırakmayan canım aileme, İletişim Fakültesi hocalarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Suriyeli Muhannad Hamoud: “Her anda ve her yerde gerçeği savunan iletişimciler olmaya çalışalım”

Fakültenin 2020-2021 akademik yılı birincisi ise gazetecilik bölümü öğrencisi Suriyeli Muhannad Hamoud oldu. Radyo televizyon ve sinema bölümü öğrencisi Oğuzhan Sert fakülte ikincisi olurken radyo televizyon ve sinema bölümü öğrencisi Serhat Aydın da fakülte üçüncüsü oldu.

2020-2021 akademik yılı fakülte birincisi Muhannad Hamoud törende yaptığı konuşmada “Buradaki ilk günlerimi ve o günlerde ne kadar zorluklar yaşadığımı hala hatırlıyorum. Fakat Rabb'imin lütfuyla ve beni sevgisi, bilgisi ve desteğiyle saran hocalarım ve arkadaşlarımın sayesinde, bu yolun sonuna geldim. Eğer bugün birini hatırlayacak olursam, mazlumların sesini dünyaya duyurmak için kendilerini her türlü tehlikeye atan, her türlü fedakârlık yapan, sevgili ülkem Suriye'de şehit, yaralı ve tutuklu gazetecileri hatırlıyorum. Onların yolundan ayrılmayacağıma söz veriyorum. Bizler de bu fakültenin mezunları olarak mesleki hayatımızda öğrendiğimiz etik kurallarından vazgeçmeyen, her anda ve her yerde gerçeği savunan iletişimciler olmaya çalışacağız” dedi.

Ödül töreninin ardından 2019-2020 akademik yılında mezun olan 131 öğrenciye ve 2020-2021 akademik yılında mezun olan 150 öğrenciye diplomaları takdim edildi. Tören mezun öğrencilerin heyecan ve coşkuyla keplerini atmasıyla son buldu.

Mezuniyet törenine ayrıca Çarşamba Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kavraz, İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Volkan Toptaş, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıza Karagöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, İlçe Müftüsü Osman Karagöz, öğretim elemanları, aileler ve davetliler katıldı.