OMÜ İlim, Sanat ve Kültür Evi açıldı

OMÜ tarafından üniversite çalışanları, öğrenciler ve halka hizmet verecek İlim, Sanat ve Kültür Evinin açılışı protokol üyelerince yapıldı.

“Herhangi bir gelir elde edilmeyecek”

İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Hakkı Bey Sokak'taki açılışta konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, İlim, Sanat ve Kültür Evinde hattatların, ebru sanatçılarının ve güzel sanatlarla ilgili hocaların olacağını belirterek, “Birimlerimiz burada herhangi bir şekilde kazanç amacı gütmemek kaydıyla sadece günlük kendisini döndürebilecek bir ücret ve küçük ödemelerle bu hizmetleri vermeye çalışacak. Buradan herhangi bir şekilde hocalarımızın gelir elde etmesi söz konusu olmayacak. Aynı zamanda da burası bir buluşma yeri olacak. Akşam sohbetlerimiz olacak. Gündüzleri de çalışmalar devam edecek. Burada inşallah daha sık buluşmayı ümit ediyoruz” dedi.

“Güzel bir merkez oluşturuldu”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise güzel bir binanın inşa edildiğini ifade ederek, “Tarihi bir varlığımızı ortaya çıkardınız. Kültür, sanat ve ilim adına kentle bütünleşen Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden olan üniversitemizi sanatla, kültürle, ilimle, gençlerimizle ve halkımız birlikte buluşturma merkezi oluşturdunuz. Ayrıca biz belediye olarak ta çok ciddi bir çalışma programına aldığımız Samsun'da çok aza inmiş olan tarihi varlıklarımızla ilgili geçmişte yok edilen tarihi varlıklarımızın sızısını da bize hatırlatmış oldunuz. Samsun'daki bu kent dokularını inşallah tekrar dönüştürecek olan çalışmalarımız da şuanda proje aşamasında” diye konuştu.

Açılışta ayrıca, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan da bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince İlim, Sanat ve Kültür Evinin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra içerisi gezilerek yetkililerden bilgiler alındı. Açılışa Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal ve davetliler katıldı.