OMÜ kalitesini ‘Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi'yle taçlandırdı

OMÜ; kalite güvence sistemi kapsamında yürütülen çalışmalarının belgelendirilmesi sürecine ilişkin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen dış tetkik sonucunda, bünyesindeki tüm birimleri kapsayacak şekilde TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi'ne değer görüldü.

Zorlu bir sürecin ardından geçen yıl TSE'den TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni alan ve şimdi de Memnuniyeti Yönetim Sistemi Kalite Belgesi'ne kavuşan OMÜ'de konuya ilişkin gelişmeyi resmî yazıyla duyuran Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Vedat Ceyhan, bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm personele ve öğrencilere teşekkür ederek Memnuniyeti Yönetim Sistemi Kalite Belgesi'nin üniversiteye hayırlı olmasını diledi.

TSE Dış Tetkikçiler Grubu “OMÜ'nün öğrencileriyle ilişkisi pozitif yönde”

Daha önce OMÜ'ye gelen Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Dış Tetkikçiler Grubu, 2 günlük çalışmaları sonrasındaki görüşlerini Senato ve Kalite Komisyonu üyeleriyle paylaşmıştı. Bu görüşmede TSE yetkilileri, OMÜ'nün öğrencilerle olan ilişkisinin pozitif yönde olduğuna dikkat çekmişti.

10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi neden önemli?

Müşteri şikâyetlerinin bir sistematik dâhilinde yürütülmesi ile ilgili çalışmalar, dünyada 1990'lı yılların başlarında CRM (Customer Relations Management) çalışmalarıyla başladı. 2004 yılında ISO (International Standardization of Organization); ISO 10002 standardını yayımlarken, 2006 yılında ise bu standart ülkemizde TS ISO 10002 2006 olarak yürürlüğe girdi.

Müşteri şikâyeti ile karşılaşılan durumlarda kurum ve kuruluşlara nasıl davranmaları gerektiğine dair yol gösteren TS ISO 10002; müşteriyle yaşanan problemlerin en adil bir şekilde ele alınmasını sağlarken, diğer yandan şikâyetlerden ders çıkarılarak iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesine hizmet ediyor.

TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Sistemi aynı zamanda, şikâyetlerin analiz edilmesi, değerlendirilmesi, incelenmesi ve gözden geçirilmesi suretiyle yönetim sisteminin iyileştirilmesi ve özümsenmesi sürecine katkı sunuyor.