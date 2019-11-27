OMÜ KİTAM'ın akreditasyon standardı eğitimi başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma Merkezi'nin (KİTAM) çalışanları ve OMÜ çevre mühendisliği öğretim elemanlarına yönelik akreditasyon standardı eğitimi başladı.

OMÜ kalite çalışmaları kapsamında laboratuvar akreditasyonu alanındaki faaliyetlerine hız verdi. Akreditasyon Standardı (TS EN ISO/IEC 17025:2017) ile başlayan ve KİTAM Seminer Salonunda gerçekleştirilen eğitimler ölçümlerin izlenebilirliği, metot validasyonu ve verifikasyonu, sertifikalı, referans malzeme üretimi ve kullanımı, laboratuvarlarda iç kalite kontrol eğitimleriyle sürüyor. Laboratuvar cihazlarının kalibrasyonu ve güvenirliği, akreditasyon ve uluslararası boyutu, üniversite araştırma laboratuvarlarında akreditasyonun önemi ve gerekliliği gibi konuları kapsayan ve Dr. Gülen Yeşilören tarafından verilen eğitimler aralık ayı sonuna kadar devam edecek.

Eğitimler kapsamında KİTAM çalışanları ve OMÜ çevre mühendisliği öğretim elemanlarının, gerekli akreditasyon standardı eğitimlerini tamamlamalarının ardından sertifika almaya hak kazanacak.