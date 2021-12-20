OMÜ Kütüphanesi'ne iki sertifikayla kalite tescili

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, OMÜ Kütüphanesi'nin bilgi teknolojileri ile bütünleşen eğitim, öğretim ve araştırma için gerekli her türlü yayının uluslararası standartlara göre düzenlenip hizmete sunulduğu, bu kaynaklardan yararlanacak sağlıklı ve engelli kullanıcıların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak yeni nesil bir kütüphane olduğu bilgisini verdi.

Hak kazanılan sertifikalar verilen hizmetlerin ‘kalite tescili' olarak anlamlandırıldı.