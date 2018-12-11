OMÜ öğrencileri Ankara'da

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri Ankara'ya eğitim gezisi düzenledi.

Organizasyon ve Medya Topluluğunca düzenlenen geziye Halkla İlişkiler ve Tanıtım (HİT), Radyo Televizyon ve Sinema (RTS) öğrencilerine Dr. Öğr. Üyesi Nursel Bolat eşlik etti.

Ankara gezisi öncelikle Anıtkabir ile başladı. Atatürk'ün kullandığı eşyaların, Millî Mücadele ve devrimlerin anlatıldığı galerilerin, Atatürk'ün mezar odasının yer aldığı; Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi ziyaret edildi.

Kafile daha sonra iletişim fakültesi öğrencisi için en önemli mekânlardan biri olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Ankara Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. İlk olarak Yapım Yayın Elemanları Banu Altunsoy ve Hande Kaya rehberliğinde TRT Yayıncılık Tarihi Müzesinde bulunan radyo stüdyosu, drama stüdyosu, televizyon sergi salonu, vericiler köşesi, televizyon stüdyosu, fotoğraf ve canlandırma salonu ve sanal stüdyo gezildi. Müze içerisinde 1933'te Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nu okuduğu törenlerde kullanılan mikrofon, orijinal kaydıyla birlikte sergilenen ve Atatürk Köşesi'nde bulunan “Özel Atatürk Fotoğraf Koleksiyonu” yoğun ilgi gördü.

Son olarak Ankara Haber Stüdyosu Şefi Recep Cihan eşliğinde 15 Temmuz Millet Stüdyosu, reji odası, haber kurgu odası gibi uygulama birimleri çalışanları görev başında ziyaret edilerek, her birimden bilgi alındı.

"Her meslek sahibi kendi mesleğinin tarihini bilmesi gerekir"

Geziyle ilgili açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Nursel Bolat, “Her meslek sahibinin kendi mesleğinin tarihini bilmesi gerekir. Bu kapsamda derslerde öncelikle mesleğin tarihi anlatılır. TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi ziyareti ve burada anlatılan iletişim tarihi öğrencilerde büyük bir heyecan oluşturdu. Okulda anlatılanları canlı yaşama şansı buldular. Gezi öncesi kurum çalışanları ile kurulan mükemmel iletişim ile öğrencilerimiz oldukça iyi karşılandı ve her birim görevlisi özel olarak ilgilendi. Bunun yanı sıra öğrenciler kurum çalışanlarını görev başında ziyaret ederek bilgi alma şansı buldu. Burada bulunmak öğrenciler için oldukça önemli bir deneyim oldu. Gezi dönüş yolunda öğrenciler gelecek konusunda hedeflerini belirlemişti. Organizasyon ve Medya topluluğuna teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gezi; TRT Ankara Genel Müdürlüğü önünde hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.