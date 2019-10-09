OMÜ öğrencilerinden çevre temizliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi optisyenlik bölümü öğrencileri Atakum'un Kurupelit bölgesinde bulunan yat limanında çevre temizliği yaptı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü öğrencileri Atakum'da bulunan yat limanı etrafında çevre temizliği yaptı. Temizlik öncesinde kiraladıkları bisikletlerle “İnsan için Spor, Doğa için Temizlik” sloganıyla yola çıkan öğrenciler, çevreye zararı olabilecek kola şişesi, yiyecek kapları, şişeler, olta misinaları, kutu kartonları gibi birçok cam, kâğıt ve plastik atıkları toplayarak doğaya zarar vermelerini engellediler.

“Çözüm temizlemek değil kirletmemek”

Grup adına açıklamalarda bulunan optisyenlik bölümü öğrencisi Cansu Kaya, “Hepimizin nefes aldığımız havaya, içtiğimiz suya kısacası doğaya karşı sorumluluklarımız var. Gönül isterdi ki bugün burada tek bir çöp dahi bulamayalım. Ama doğayı temizleyenler gibi kirletenler de maalesef yine biz insanlarız” dedi.

Temizlik esnasında yanlarından geçen insanlardan olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Kaya, “Bizler yaklaşık bir saattir burada temizleme çalışması yaptık. Etrafımızdan insanlar gelip geçerken tebrik edenler de oldu. Umarım farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik amacına ulaşır. Çözümün temizlemek değil kirletmemek olduğunu anlatmaya çalıştık. Bunun bilinciyle yaşamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.