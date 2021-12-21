OMÜ öğrencilerinden kütüphane seferberliği

halka da tamamlandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrenci topluluklarından Üniversiteli Akil Gençlik Topluluğunun (ÜniAK) üyeleri tarafından başlatılan "17 İlçede 17 Kütüphane" projesi hızla hayata geçiriliyor. Bugüne kadar 17 kütüphanenin 3'ünü kuran topluluk, bu hafta da dördüncü kütüphaneyi Samsun'un Asarcık ilçesinde tamamlayarak teslim etti.

Çarşamba, Canik ve İlkadım'dan sonra Asarcık

Proje kapsamında ilk kütüphane Samsun'un Çarşamba ilçesinde, ikincisi Canik Hasköy'de, üçüncüsü İlkadım'da ve ardından dördüncü kütüphane ise Asarcık Acısu Köyü Şehit Muharrem Konu İlkokulunda kuruldu. Öğrenciler için gereken materyallerin temini ve fiziki ortamın oluşturulmasıyla birlikte kütüphane, topluluk üyeleri tarafından kullanıma hazır hâle getirildi.

17 ilçede 17 kütüphane kuracaklarını ifade eden ÜniAK üyeleri, desteklerinden ötürü OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve bu zamana kadar kütüphane kurulan ilçelerde emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.