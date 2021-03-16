OMÜ öğretim üyeleri Samsun İl Müftülüğü görevlilerine eğitim verecek

Samsun İl Müftülüğü tarafından yürütülen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile iş birliği yaptığı Maddeden Manaya “Bağımlı Olma Özgür Ol Projesi” kapsamında Samsun'un tüm ilçelerinde görev yapan vaiz, vaize, din hizmetleri uzmanları ve bağımlılık koordinatörlerine yönelik madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığıyla ilgili online (çevrim içi) eğitimler düzenlenecek.

Eğitim planlaması kapsamında OMÜ öğretim üyeleri, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Kılıç ve İl Müftülüğü Bağımlılık Koordinatörü Hikmet Ünal'ı ziyaret etti. Ziyarette; Samsun'da madde bağımlılığı ile mücadelenin güçlü bir şekilde devam etmesi ve madde bağımlılığı ile etkin mücadelede kurumlar arası işbirliğinin önemi vurgulandı. OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avci, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu, Samsun Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özcan ve Arş. Gör. Alaattin Altın tarafından yapılacak olan online eğitimler ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.