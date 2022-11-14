OMÜ patentini ticarileştirdi

Dr. Mustafa Özbey ile yüksek lisans öğrencisi Uğur Karakurt tarafından üretilen "İçerisinde Dolgu Malzemeleri Bulunan Hafif Köpük Beton Isı Yalıtım Plakası ve Blok Duvar Malzemesi” başlıklı patent tescilli proje, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile özel bir kurum arasında karşılıklı imzaları atmasıyla resmî olarak ticarileşti.

OMÜ ile özel bir eğitim kurumu arasında “Patent Lisans Sözleşmesi” imzalandı. Senato Salonu'nda düzenlenen imza törenine ayrıca; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Sevim Alışır, Samsun Teknopark Genel Müdürü Ekrem Altan ile Ticarileştirme ve Pazarlama Uzmanı Tayfun Bozkurt, özel eğitim kurumu yetkilileri Yaşar Engin ve Recep Dönmez katıldı.

“Burada arzu edilen; bilginin istihdama dönüşmesine imkân sağlamak”

Ardından düşünce ve değerlendirmelerini aktaran Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Burada arzu edilen; bilginin teknolojiye, üretime ve istihdama dönüşmesine imkân sağlamak. Bunu aslında bir ticaret olarak düşünmemek gerekiyor. Bu gelişme eğitim-öğretimin gelişmesine, üretilen bilginin; bölgemizin kalkınmasına, ülkemizin uluslararası rekabet gücüne katkı sağlamasına yol açtığı için önemli. Evet, bu iş birliği çok değerli ama bunu asıl değerli kılan, gelecekle alakalı bir başlangıca ve ümide vesile olmasıdır. Ben sizlere ve ekibimize özel olarak teşekkür ediyorum” dedi.

“Proje, model bir çalışma özelliğini taşıyor”

Rektör Ünal şunları söyledi:

“Teknopark'ta olmanızın, sahadaki ihtiyaçları arkadaşlarımıza bildirme noktasında çok ciddi katkıları olacaktır. Çünkü bizim üst düzeyde bir araştırma geliştirme (AR-GE) stratejimiz var. Son 2 yıl içerisinde yüzde 100'ü aşan bir ivme yakaladık ve bu sıçrama literatüre de yansımış durumda. Bu hususta arzu ettiğimiz şudur: Piyasadaki ihtiyaca, soruna, talebe bir şekilde karşılık gelen bilgi üretmek. İşte bu noktada şirketin AR-GE'sini yürütmek ve böylelikle şirketin hızını, verimini, bereketini arttırmak niyetindeyiz. Bunlardan ötürü bu çalışma model bir çalışma özelliği taşıyor, yani ticari olarak görmüyoruz. İnşallah arkasından daha nitelikli ve karşılıklı olarak yarar sağlayacağımız nice ortaklıklara kapı aralar.”