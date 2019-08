OMÜ Pelitköy Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Pelitköy Aile Sağlık Merkezi, Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Pelitköy Mahallesi'nde hizmete açıldı.

OMÜ ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle hizmete giren ve OMÜ Tıp Fakültesi öğrenci ve asistan eğitimi konusunda önemli bir uygulama alanı olacak olan Pelitköy Aile Sağlık Merkezi katılımın yoğun olduğu bir törenle hizmet vermeye başladı.

Tören öncesinde Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, merkezi gezerek OMÜ Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici'den bilgi aldı.

Açılışa, Vali Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, OMÜ Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici, diğer kamu kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve bölge sakinleri katıldı.

“Bu hizmeti şehrimize taşımanın gururunu yaşıyoruz”

Açılış öncesine söz alan OMÜ Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici, “Devlet üniversitesi olarak, bölgemizde ilk olan Eğitim Aile Sağlığı Merkezimiz, ülkemiz için de yeni bir kavramdır. Böyle bir durumda bu hizmeti şehrimize taşımanın gururunu yaşıyoruz. Farklı yapılanmasıyla, üniversite ve Sağlık Bakanlığını bir araya getirmesinin yanı sıra hizmet sunarken, kaliteyi ön plana çıkarmasıyla öncü bir sağlık merkezi olacağını düşündüğümüz Eğitim Aile Sağlığı Merkezi, aynı zamanda da OMÜ Tıp Fakültesi öğrenci ve asistan eğitimi konusunda büyük bir öneme sahip” diye konuştu.

“Şehrimizde bulunan aile hekimliği merkezi sayısını artıracağız”

Samsun'da bulunan aile sağlık merkezlerinin artışından duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Bölgemizde ve Şehrimizde böyle bir merkezin açılması, hem üniversitemiz anlamında hem de aile hekimliğinin gelecek dönemlerde ki çalışmaları anlamında çok önemli bir yere sahip olacağını düşünüyorum. Sağlıkta dönüşüm programı kapsamında aile hekimliği, 2007 yılında Samsun'da pilot olarak çalışmalara başlamıştı. Bugün geldiğimiz noktada Samsun'da 142 tane aile sağlığı merkezimiz var. Bunların içerisinde de 413 tane aile hekimliği birimimiz var. Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda, Samsun'da bulunan aile hekimliği merkezi sayısını artırmak ve hekim başına düşen nüfus sayısını 3 bin 169'dan 2 bin 700 gibi bir sayıya düşüreceğiz” dedi.

“Sağlık ve eğitim hizmeti anlamında en iyisini yapmaya çalışacağız”

Merkezin, sağlık ve eğitim hizmetini bir arada sunacak olmasının önemini vurgulayan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Bugün birlikte güzel bir anı yaşıyoruz. Sağlık her şeyin başı. Sağlıklı birey olabilmek, sağlıklı bir toplum haline gelebilmek için eğitim çok önemli bir yere sahip. Bugün eğitim ve sağlığı birleştirdiğimiz Eğitim Aile Sağlığı Merkezimizin açılışı için bir aradayız. Bu merkezimizin açılmasında katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bu merkez, koruyucu, tedavi edici ve düzenleyici hizmet verecek. Bununla birlikte, hekimlerimizin yetişmesine çok önemli bir katkı sağlayacak. OMÜ olarak iyi olduğunu düşündüğümüz, memleketimize ve milletimize yararlı olduğunu düşündüğümüz her şeyin içerisinde, her şeyimizle bulunmaya gayret ediyoruz. Burada da tüm arkadaşlarımızla birlikte hem sağlık, hem de eğitim hizmeti anlamında en iyisini yapmaya çalışacağız. Bölgemize, Şehrimize olan katkılarının yanı sıra, üniversitemize hekim ve uzman anlamında ciddi katkıları olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Samsun bir sağlık kenti”

Samsun'un sağlık alanında her geçen gün daha iyi bir duruma geldiğinin altını çizen Vali Osman Kaymak da konuşmasında, “Eğitim Aile Sağlık Merkezini Samsun'da açmaktan mutluluk duyuyoruz. Her fırsatta dile getirdiğim gibi Samsun, 27 tane hastanesi bulunan bir sağlık kenti. OMÜ Tıp Fakültemiz, yıllardır bölgede şifa dağıtan gurur verici bir kurum. Bunun yanı sıra kamu ve özel hastaneleriyle Samsun, sağlıkta hizmet kalitesini her geçen gün artırıyor. Bu anlamda, Samsun ve bölgenin dışında tüm ülkeye örnek teşkil edilebilecek bir tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi aile hekimliği vatandaşımız tarafından içselleştirilemedi. Bu sebepten dolayı üniversite ve devlet hastaneleri gereğinden fazla doluluğa sahip durumda ve bu doluluğu önleyip olabilecek mağduriyetleri engellemek için dilerim ki bu merkezimiz öncü olacaktır. Diliyorum ki vatandaşlarımız, ihtiyaçlarını ve tedavilerini, başka bir yere gitmeye gerek kalmadan buradan karşılayacaktır” sözlerine yer verdi.

Açılışın ardından, Vali Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve diğer protokol üyeleri, Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulunup, çalışanlardan bilgi edindi. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarının ortaya koyduğu eserler, protokol üyelerine hediye edildi.

Programın sonunda özel hastalardan oluşan koro bir konser verdi.