OMÜ Rektörü Prof. Dr. Ünal'dan ilk açıklama

Dr. Yavuz Ünal, temel amaçlarının marka değeri yüksek bir üniversite inşa etmek olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı tarafından OMÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yavuz Ünal, ilk açıklamasını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptı. OMÜ gibi köklü bir üniversitede almış olduğu sorumluluğun farkında olduğunu, büyük mutluluk ve gurur yaşadığını ifade eden Rektör Ünal, göreve gelmesinin ardından üniversitenin gelişmiş üniversiteler sıralamasında hak ettiği yeri almasını sağlamak için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Üniversitenin hak ettiği yere gelmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getiren Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Üniversitenin hak ettiği yere gelmesi, kente katkı sağlaması, kentin huzuruna, refahına, bilgi, kültür ve özellikle ekonomik açıdan katkı sağlaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün paydaşlarımızı da sürece dahil edeceğiz. Çatışmayı, kavgayı, huzursuzluğu değil, yönetişimi esas alacağız, mümkün olduğu kadar temsili ve geniş katılımı sağlamayı önemsiyoruz. En önemli değerimiz olan akademik insan gücünü mümkün olduğu kadar sürece katmak istiyoruz. Kent ile üniversite arasındaki mesafeyi kaldırarak, AR-GE çalışmaları ile kente ufuk açacağız” dedi.

OMÜ'nün sağlık sektöründe geçiş noktası olması gerektiğine değinen Rektör Ünal, şunları söyledi:

“OMÜ güçlü kadrosu ve Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı olan Samsun'da yer alması hasebiyle önemli avantajlara sahiptir. Bu nedenle sağlık sektöründe geçiş noktası olarak işlev üstlenmelidir. Sorun yaşayan hastalarda doğrudan Ankara ve İstanbul akla gelmemelidir. Bunun için ‘güven' sağlayan AR-GE çalışmaları ve teyit edilmiş başarılı operasyonlar önemlidir. Kentin jeopolitik durumunu dikkate aldığınızda 2 tane önemli havzası var. Devletimizin desteklediği hayvancılık yaygın olarak geçim kaynağı olarak görülmektedir. Bunlar ciddi imkan ve avantajlar sunmaktadır. Üniversitemizin diğer üniversitelerle rekabet edebilmesi, uluslararası alanda etkin olabilmesi için baştan aşağıya eğitim stratejisinin gözden geçirilmesi gerekiyor. Eğitim politikasının gözden geçirilmesi gerekiyor. Yapılanmanın da buna göre yeniden planlanması gerekiyor. Yatay büyümek yerine dikey büyümenin öncellenmesi gerekiyor. AR-GE çalışmalarını önemsemek gerekiyor. Kurulmuş olan araştırma merkezlerini mümkün olduğu kadar etkin kılmayı hedefliyoruz.”

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, çalışma barışının sağlanmasını önemsediklerini, eğitim sistemini unvan bazlı yeterlilikleri karşılayacak şekilde yeniden dizayn edeceklerini, AR-GE çalışmalarıyla bölge ve ülke ekonomisine değer katacaklarını, dolayısıyla Türkiye'nin uluslararası rekabet gücüne katkı sağlayacaklarını, üniversitede üretilen bilginin topluma servis edileceğini, toplumda ihtiyaç duyulan bilginin üretilmesini ise öncelleyeceklerini, üniversitenin kent ile ilişkisini misyon ve sorumluluk esasına göre kurgulayacaklarını ve bunun özellikle staj ve ders pratikleri noktasında laboratuvar olarak işlev üstlenmesini arzu ettiklerini vurguladı.

Ünal, kentin sorunlarını analiz ve çözümü noktasında devletin bütün kurumlarıyla eşgüdümlü hareket edeceklerini, Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı olarak işlev üstlenen Samsun'da sağlık turizminin gelişimine katkı sağlayacaklarını, mezunların yenilenen bilgi ve gelişen teknoloji açısından desteklenmesini önemsediklerini, özellikle de eğitimcileri destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Yeni OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Pazartesi günü saat 10.00'daki devir teslim töreninin ardından görevine başlayacak.