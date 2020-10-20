OMÜ Rektörü Ünal Vezirköprü Havza ve Ladik'te temaslarda bulundu

Dr. Yavuz Ünal, beraberindeki rektörlük üst yönetimiyle Vezirköprü, Havza ve Ladik Kaymakamlığı ile üniversite bünyesindeki meslek yüksekokullarını ziyaret etti. Rektör Ünal ayrıca, Havza Meslek Yüksekokulundaki dekanlık devir teslim törenine katıldı.

İlk ziyaret Vezirköprü Kaymakamlığı

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ile Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep ve Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Prof. Dr. Necati Tomal eşliğinde ziyaret dizisine Vezirköprü ilçesinden başlayan Rektör Yavuz Ünal, ilk olarak Kaymakam Kudret Kurnaz'la makamında bir araya geldi.

Ziyarette, üniversitelerin bulundukları kente ve bölgeye potansiyeliyle değerlerini yansıtıp ürettiklerini katabilmeleri gerektiğine dikkat çeken Rektör Yavuz Ünal, yeni yönetim olarak belirledikleri ilkeler ve vizyon doğrultusunda harekete geçtiklerini vurguladı.

Kurulması düşünülen Tarım Teknoparkı ele alındı

Rektör Ünal; sanayi, iş dünyası ve kent dinamikleriyle mevcut durumu girişim ve iş birlikleriyle daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtirken, OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsünün Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile başlattığı proje neticesinde üretilen ve Türkiye'nin ilk yerli ve millî kenevir türleri olan “vezir” ile “narlı”nın, bu paydaşlığın somut ürünleri olduğunu dile getirdi. Ziyarette yanı sıra Rektör Ünal, kurulması planlanan “Tarım Teknoparkı” ile ilgili düşünce ve değerlendirmelerini de Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz ile paylaştı.

Ardından Rektör Ünal, kendisine eşlik eden yöneticilerle birlikte Vezirköprü MYO'ya geçti. Vezirköprü MYO Müdürü Prof. Dr. Necati Tomal, MYO Sekreteri Ahmet Çakır ve öğretim elemanları rehberliğinde Yüksekokul binasını ve fiziki alanları gezen OMÜ Üst Yönetimi, mevcut durumu yerinde görerek iyileştirilmesi gereken hususlarda istişarelerde bulundu.

Rektör Ünal ve beraberindeki heyetin sonraki durağı ise yerli ve millî kenevire adını veren Narlısaray beldesi oldu. Heyet, beldede üniversitenin hizmetine sunulan eski belediye binasını gözlemlerken belde sakinleriyle de bir süre sohbet etti.

İkinci durak Havza

İkinci ziyareti Havza Kaymakamlığına gerçekleştiren Rektör Ünal ve beraberindekiler, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından karşılanırken, akabinde Havza Kaymakamı Metin Yılmaz tarafından makamda ağırlandı.

İlçeye yönelik ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade eden Kaymakam Yılmaz ve Belediye Başkanı Özdemir, OMÜ'nün faaliyetlerini önemsediklerini ve bu sürecin bir parçası olmak istediklerini kaydettiler. Yeni yönetim olarak başlattıkları çalışmaları bölgede yaymak ve büyütmek istediklerini belirten Rektör Ünal ise gösterilen ilgiden ötürü Kaymakam Yılmaz'a teşekkür etti. Ziyarette Havza MYO'nun yeni Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Tural da hazır bulundu.

Ziyaret dizisi Ladik'le devam etti

OMÜ Rektörlük Üst Yönetimi, Havza'dan sonra Ladik ilçesine hareket etti ve burada Kaymakam Nurullah Kaya ile buluştu. Kaymakamlıktaki ziyarette Rektör Ünal, çalışmak ve üretmek adına göreve geldiklerine değinerek, üniversite-kamu fikir ve iş birliğinin kent ile bölgeye yeni olanak ve kazanımlar sunacağını, bu uğurda bilgi-birikim deneyimini akademik ve ekonomik değere dönüştürmek istediklerini dile getirdi.