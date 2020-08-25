OMÜ Rektörü Ünal'dan Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç'a ziyaret

Dr. Yavuz Ünal, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Rektör Ünal'a yeni görevinde başarılar diledi. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversiteyi üst noktaya taşıyacak hedef ve çalışmalarını Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç'la paylaştı.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Samsun'a gelen Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğü'ne yeni atanan Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı makamında ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Karaömeroğlu, Rektör Ünal'ı atanmasından dolayı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Prof. Dr. Ünal ise nazik ziyaretinden dolayı Karaömeroğlu'na ve beraberindekilere teşekkür etti.