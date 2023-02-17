OMÜ Rektörü Ünal'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Dr. Yavuz Ünal, OMÜ'de eğitimin hem sınıf ortamında hem de on-line olarak yapılacağını açıkladı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversitedeki eğitimin nasıl olacağı konusuna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıklık getirdi. Derslerin nasıl işleneceği hakkında açıklamada bulunan Ünal, “Değerli arkadaşlar, OMÜ'de eğitim, fiziki olarak katılma imkanı olanların bizzat, fiziken katılamayanların ise on-line(Çevrimiçi) olarak katılabileceği sınıf ortamında yapılacaktır. Ancak katılım eş zamanlı olarak gerçekleşecektir. Yani dersin kaydı yapılıp yayınlanmayacaktır. Tıp fakültesindeki eğitim uygulandığı şekliyle devam edecektir. Diş hekimliği ise 20 Şubat tarihinde yüz yüze eğitime başlayacaktır. Diğer fakülteler 6 Mart tarihinde eş zamanlı, on-line ve yüz yüze katılma fırsatı sağlanılarak sınıflarda derslere başlayacaktır” dedi.

Yurt meselesi

Yurtlarda kalan öğrencilerin yoğun mesajı sonrası bir açıklama daha yapan Rektör Ünal, "Yurtlarda kalan öğrencilerimiz herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır. Zira kaldığınız yurtlara depremzede yerleştirilmesi halinde başka bir yurda yerleştirileceksiniz" diye konuştu.