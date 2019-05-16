OMÜ Romanya'da Türkiye'yi temsil etti

Uluslararası bir firma tarafından finanse edilip Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) katılımcı olduğu ve 5. kez yapılan “Incontinence by People with Obesity” temalı uluslararası IP projesi, 6-10 Mayıs tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleşti.

Projeye; Finlandiya, Polonya, Almanya, Romanya, Avusturya ve Türkiye'den beşer öğrenci olmak üzere 30 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi, 6 öğretim elemanı ve TZMO grubunu temsilen 6 personel katıldı.

Temsilciler OMÜ'den

Projede Türkiye Koordinatörü olarak OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı ile OMÜ'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim gören 5 öğrenci ülkemizi temsil etti.

“Obez ve İnkontinanslı Bireyler” temalı proje kapsamında 6 farklı ülkeden gelen öğrenciler, obezite ve inkontinans (idrar ve dışkı kaçırma) gibi sağlık sorunu yaşayan bireylerin yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri hakkında tartışarak konuya uluslararası anlamda farklı bir bakış açısı sunmaya çalıştı.

Projede, obezitenin ve inkontinansın prevalansı (sıklık) giderek artan ciddi sağlık sorunları olduğu, inkontinanslı ve obez bireylerin yaşamında meydana gelen değişimlerin yaşam kalitelerine etkisini azaltmak ve bu bireylerin yaşam kalitelerini artırma noktasında projeler yapılması gerektiği konusunda ortak görüş bildirildi.

OMÜ öğretim elemanları, TZMO şirket yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde 2020 yılında projenin devam etmesine karar vererek yeni proje üzerinde çalışmalara başladı.