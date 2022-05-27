OMÜ, Senagal'deki ilk temasını kurdu

Dr. Yavuz Ünal'ın Senegal'de ilk teması Yunus Emre Enstitüsü oldu.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) dolayısıyla bulunduğu Senegal'de ilk temasını Yunus Emre Enstitüsü ile gerçekleştirdi. OMÜ-YÖS'e yönelik katkıları için Yunus Emre Enstitüsü'ne teşekkür eden Rektör Ünal, hazır bulunan heyetle eğitim ve uluslararası öğrenci politikasıyla ilgili istişarelerde bulundu. OMÜ'nün uyguladığı yabancı öğrenci sınavı politikasını da değerlendiren heyet, uygulanan sınav politikasının değerli ve ulusulararası öğrenciler için fırsat olduğunu dile getirdi.

Ev sahipliğini Senegal Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas'ın yaptığı görüşmeye, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Kahraman, Elçilik Müşaviri Celal Doğan, Maarif Vakfı Temsilcisi Ahmet Göcen, Yunus Emre Enstitüsü Temsilcisi Merve Elsıkma, TİKA Temsilcisi Fuat Canan, Ticari Ateşe Salih Erdal katıldı.

OMÜ, Azerbaycan TEKNOFEST'te yerini aldı

Öte yandan, OMÜ, Azerbaycan'da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te stant açarak yerini aldı. Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen festivale OMÜ, birçok projesinin sergilendiği stantla katıldı. Festivalde OMÜ'nün teknolojilerini; Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kemal Yıldızlı, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, Genel Sekreter Yardımcısı Serap Sivrioğlu Sezer ziyaretçilere tanıttı. OMÜ standına Azerbaycanlı akademisyenler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Festivale katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar'la bir süre sohbet etti. Yazıcı ve OMÜ'lü akademisyenler ise Aziz Sancar'la hatıra fotoğrafı çekildi. Samsun'un ev sahipliğinde organize edilecek dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST Karadeniz 30 Ağustos-4 Eylül 2022'de gerçekleştirilecek.