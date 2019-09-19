OMÜ, sendikalarla yıllık idari kurul toplantısını gerçekleştirdi

Rektörlükte düzenlenen toplantıda, idari ve akademik personelin verimliliğinin arttırılması, çalışma koşullarının daha da iyileştirilmesi, yasal çerçeve içerisinde sahip oldukları hakların gözetilmesi konularında görüş bildirilirken ilgili sendika yetkilileri de OMÜ yönetimine taleplerini iletti.

Toplantıya, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Serap Sivrioğlu Sezer ile Mustafa Kemal Çayıroğlu, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başmüdürü İsa Erfalay, Sağlık-Sen Şube Samsun Başkanı İlyas Biçer ile sendika temsilcileri Remzi Gül ile Tuncay Çoban, Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Tevfik Yılmaz Demir ve Başkan Yardımcısı Ahmet Çakır katıldı.