OMÜ Sosyal Bilimlerde devir teslim

Dr. Ali Bolat, müdürlük makamında düzenlenen törenle görevini Rektör Sait Bilgiç'ten teslim aldı.

Tören öncesi konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, eski müdür Prof. Dr. Bozkurt Koç'a enstitüye verdiği emekler için teşekkür ederek enstitü müdürlüğüne getirilen Prof. Dr. Bolat'a görevini teslim ederek başarılar diledi. Bilgiç, görev değişikliğinin psikoloji bölümündeki ihtiyacı gidermek amacıyla gerçekleştiğini belirterek, “Bozkurt Hocamız 3 yıldır büyük bir gayretle iyi çalışmalarda bulundu. Görev değişikliğinin sebebi, Üniversitemizin Psikoloji Bölümünde kendisine duyduğum ihtiyaçtan dolayıdır. Ancak ihtiyaç duyduğumuz her zaman Enstitü için yardıma koşacağını biliyorum. Ali Bolat Hocamız da, Bozkurt Hocamızdan sonra bu görevi en iyi şekilde yapabileceğini düşündüğümüz bir akademisyenimiz. İnşallah o da Enstitü için yapılan çalışmaları kaldığı yerden devam ettirecek” dedi.

Yöneticiliğin bir fedakârlık işi olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Yöneticilik gayret ve sabır gerektiriyor. Görev süresince de yıkıcı değil yapıcı davranarak geride iyi izler bırakmak önemli olan” diyerek konuşmasını tamamladı.

“Ali Hocamın bu görevi layıkıyla yapacağına inanıyorum”

Görevi Prof. Dr. Ali Bolat'a devreden Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bozkurt Koç ise, “3 yıl boyunca elimizden geldiği kadarıyla üniversitemiz ve ülkemiz adına gayret göstermeye çalıştık. Bunu yaparken de Rektör Hocamızın ifade ettiği gibi bir hizmet anlayışı çerçevesinde hareket ettik. Bu bir bayrak yarışı ve bundan sonraki süreçte Ali Hocamın bu görevi layıkıyla yapacağına inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum, Rektörümüze de güzel sözleri için ve teslim töreninde bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Sosyal Bilimler Enstitüsünün yeni müdürü Prof. Dr. Ali Bolat da yaptığı konuşmada, “Bozkurt Koç Hocamızın enstitü için çok güzel işler yaptığını gördüm. Benim şansım, Bozkurt Hocam gibi bu işin hakkını veren bir akademisyenden bu işi devralmak. Bu sebeple kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonra bana düşen, bu görevi hakkıyla yerine getirmek ve birimi bir adım daha öteye taşımaktır. Cenab-ı Hak mahcup etmesin inşallah” dedi.

Enstitüleri üniversitelerin beyni ve düşünen kurumları olarak nitelendiren Bolat, “Fiziki olarak çok yer kaplamasalar da özgül ağırlık olarak çok ötede bir anlamları var. Bu durumun bilincinde bir akademisyen olarak elimden gelen hizmeti vermeye gayret göstereceğim. Rektörüme de takdirlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Devir teslim törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ve akademisyenler de katıldı.