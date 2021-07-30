OMÜ Tanıtım Günü etkinlikleri başladı

Bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan OMÜ Tanıtım Günü etkinlikleri 27 Temmuz Pazartesi günü spor etkinlikleri ile Atakum'da bulunan Çobanlı İskelesi Meydanında başladı. Fakülte tanıtımlarının da yapılacağı fuar ise 1 Ağustos Pazar günü saat 17.30'da törenle açılacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek 15. OMÜ Tanıtım Günleri'nde; okul ve meslek tanıtımları, söyleşiler, konser, dinleti, spor, gösteri ve eğlenceli etkinlikler yer alacak. OMÜ; 18 fakültesi, 1 yüksekokulu, 1 devlet Konservatuvarı, 11 meslek yüksekokulu ile tanıtım gününde yer alacak. Tanıtım gününde ayrıca; kariyer ve sağlık sohbetleri, Erasmus + başta olmak üzere yurt dışı imkânlarını anlatacak Uluslararası İlişkiler standı da kurulacak. Tanıtım günlerinde üniversite adayları; yerleşkeler, burs, beslenme, sağlık ve barınma imkânları, sportif ve sosyal faaliyetler, kampüs olanakları, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları hakkında bilgi alabilecekler. Akademisyen ve öğrenciler, aday öğrencilerle buluşarak onların Üniversite ve tercihleri hakkında sorularını yanıtlayacak. Katılımcılar; okulları tanıma fırsatı bulurken, bilgilendirici dokümanlara ulaşabilecek.

15. Tanıtım Günü açılış töreni 1 Ağustos Pazar akşamı saat 17.30'da Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın ev sahipliğinde Samsun protokolün katılımıyla gerçekleştirilecek. Fakülte ve Meslek Yüksekokulu stantlarının açılışının ardından aynı akşam finaller maçları oynanacak plaj futbolu ve masa tenisinde kupa törenleri gerçekleştirilecek. Gecenin müzik ziyafeti ise 19.15'den itibaren ud dinletisinde Prof. Dr. Burhanettin Tatar, ney dinletisiyle Prof. Dr. Ahmet Çakır, tulum dinletisiyle Öğr. Gör. Oğuz Yılmaz'dan gelecek.

İlk günün konserini de saat 20.00'de Doç. Dr. Serhat Yener yönetiminde OMÜ Devlet Konservatuvarı verecek. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve protokol üyeleri gün sonunda sahilde üniversite adayları ve öğrencilerle sohbet edecek, sorularını yanıtlayacak. 15. Tanıtım Günü'nün 2 Ağustos Pazartesi günü stantlarda üniversite adayları ile buluşmaya devam edecek. 16.00'da spor etkinlikleri ile başlayacak ikinci gün saat 20.15'de başlayacak Devlet Opera ve Balesi Konserinin ardından son bulacak. 26 Temmuz Pazartesi akşamı plaj futbolu müsabakalarıyla başlayıp 1 – 2 Ağustos'ta fakülte ve MYO stantlarının açılacağı “15. OMÜ Tanıtım Günü” etkinliğine; ilgi duyan tüm lise öğrencileri, üniversite adayları, öğretmenler, veliler ve tüm vatandaşlar davet ediliyor.