İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

OMÜ Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim / Öğretim Yılı Açılış Töreni

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim / Öğretim Yılı Açılış Töreni, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle az sayıda katılımla gerçekleştirildi.


Tıp Fakültesi Pembe Salon'da düzenlenen törene; Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cengiz Çoluk, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Gamze Alaylı ile Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.


Töreninde Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici, “Tarih Boyunca Hekimlik” adlı açılış dersini verdi. Açılış töreninde Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ile Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cengiz Çoluk, birer konuşma yaptı.


Gerçekleştirilen törenle tüm öğrencileri temsilen dereceye giren Türkçe Tıp'tan Ömer Faruk Akyolu'ya, İngilizce Tıp'tan Merve Gülmez'e ve Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesinden Mahmut Hüdai'e temsili hekimlik önlüğü giydirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.