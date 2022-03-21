OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi başarılı kapalı ameliyatlarla dikkat çekiyor

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yasemin Bilgin Büyükkarabacak ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirilen ameliyatlarla; yemek borusunun (özofagus) mideye yakın kısmında görülen anormal genişlemeler olan distal özofagus divertikülleri, hastalarda yutma güçlüğü, ağız kokusu gibi şikayetlerle kendini gösteren, ilerleyen dönemlerde yemek borusunda duvar harabiyeti ve yırtılma gibi komplikasyonların tedavisi yapılıyor.

Günümüzde çoğu hastalıkta öncelikli cerrahi yaklaşım haline gelen endoskopik (kapalı) ameliyatlar, özofagus divertiküllerinde de tercih edilen yaklaşım haline geldi. Ameliyatlarda kullanılan malzemelerin teknolojik gelişmeleri ve gelişen teknikler sayesinde endoskopik cerrahi yöntemlerle hastaların ameliyat sonrası yaşam kalitesi ve hastanede yatış sürelerinde büyük iyileşmeler sağlanıyor.