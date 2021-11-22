OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi koltukaltından kalp ameliyatına başladı

Son 5 yıl içinde büyük bir ilerleme gösteren OMÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, göğüs kemiği kesilmeden hastanın koltukaltına uygulanan kesiyle kalp ameliyatı yapmaya başladı.

“Kalp kapakçık, kalp deliği ve koroner bypass ameliyatları bu yöntemle yapılabilir”

Bu yöntemle yapılan ameliyatlar hakkında bilgi veren, ameliyat ekibinin başında bulunan OMÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Demirağ, ”Hastanın sternum dediğimiz göğüs kemiği hiç kesilmeden, koltuk altından yapılan 5 ya da 6 cm'lik bir kesi ile kalp ameliyatları yapabiliyoruz. Ayrıca kalp kapakçık, kalp deliği ve koroner bypass ameliyatlarının da bu yöntemle gerçekleştirebiliyoruz” dedi.

“Hastanın yatış süresi ve ameliyat sonrası konforu artıyor”

Ameliyattan sonraki sürece de değinen Prof. Dr. Mustafa Kemal Demirağ, “Hastanın ameliyat sonrası hastanede yatış süresi kısalmakta, ameliyat sonrası hasta konforu artmakta, hastalar daha çabuk normal hayatına, dolayısıyla işlerine dönebilmektedir. Tüm kalp ve aort damar ameliyatlarında kliniğimize ait olan dört boyutlu ekokardiyografi cihazıyla ameliyat öncesi ve sonrası hastaya, kalp eko görüntülemesi yapılarak hasta daha ameliyatta iken yapılan ameliyatın kontrolü sağlanmaktadır" diye konuştu.

Samsun ve çevre illerdeki hastaların, son iki yılda kalp ve aort damar ameliyatı için Ankara, İstanbul gibi iller yerine OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalına başvurduklarına işaret eden Prof. Dr. Mustafa Kemal Demirağ, hasta sayısında artış sağlandığını belirtti.

Prof. Dr. Demirağ, bu ameliyatların gerçekleşmesi için gereken birtakım özel alet ve cihazların alınmasında desteğini esirgemeyen başta Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal olmak üzere tüm yöneticilere teşekkür etti.