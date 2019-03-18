OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde görev değişimi

Dr. Recep Sancak, yerini Prof. Dr. Ünsal Özgen'e bıraktı.

Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik makam odasında gerçekleştirilen devir-teslim törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ve başhekimlik personeli katıldı.

“Bu görevler gelip geçici, kalıcı olan kurumumuz”

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, “Bu görevi 4 yıldır sürdüren Recep Hocamız, bayrağı bugün Ünsal Hocamıza teslim ediyor. Bu 4 yılın yaklaşık 2,5-3 yılında birlikte çalıştık. Bu görevler gelip geçici, kalıcı olan kurumumuza yaptığımız katkılarımız. Kendisi özveriyle çalıştı, kurumun daha iyi yerlere gelmesi için hastanemizin daha iyi yerlere gelmesi için mücadele etti. Ünsal Hocamızın da tecrübesiyle hastanemize çok iyi hizmetler edeceğine inanıyoruz. Hizmetlerinden dolayı Recep Hocamıza teşekkür ediyor, Ünsal Hocamıza da yeni görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Bu işe yıllarını vermiş bir arkadaşımıza görevi devrediyoruz”

Görevi devreden Prof. Dr. Recep Sancak ise ekonomik anlamda sıkıntılı bir dönemde göreve geldiklerini belirterek, “Görevi devraldığımızda kendimize belirli hedefler koyduk. İnanın hepsinde bu hedeflere ulaştık. İşin en sıkıntılı kısmı mali kısmıydı. Ciromuzu artırdık. Gelecekteki harcamalar için hesabında parası olan bir fakülte bıraktık. Kısacası enkaz devretmedik. Bu işe yıllarını vermiş bir arkadaşımıza görevi devrediyoruz. Başarılı olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

“Bu gemiyi yürütmek için çaba sarf edeceğiz”

Başhekim Prof. Dr. Ünsal Özgen de, “Recep Hocamın bıraktığı yerden nöbeti biz devralıyoruz. Bu tür görevlerde esas olan devlettir. Devletin işi durmaz, gereği neyse yapılacaktır. Tabii ki ben de elimden geldiğince, takım arkadaşlarımla birlikte, bu gemiyi yürütmek için çaba sarf edeceğiz. İnşallah hayırlı olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından görevi devreden Prof. Dr. Recep Sancak, 4 yıl boyunca birlikte çalıştığı Başhekimlik personeliyle vedalaştı.