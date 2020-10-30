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OMÜ Tıp Fakültesi'nde Atatürk Portreleri resim sergisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından Cumhuriyet’in 97.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından Cumhuriyet'in 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Atatürk Portreleri” konulu resim sergisi açıldı.


Sergide Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu tarafından çizilen 50'yi aşkın eser sergileniyor. Bu eserler içerisinde Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminde Atatürk'e ait el çizimi portreler bulunuyor. Portrelerde Mustafa Kemal Atatürk'ün yüz ifadelerinde ait olduğu dönemin izlerini bulmak mümkün.


Sergi iki haftalık bir süre mesai saatleri içerisinde Tıp Fakültesi Oditoryum Fuaye alanında açık olacak.

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